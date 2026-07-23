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Phim của Thanh Hằng chỉ bán được 6 vé

Trạch Dương

TPO - Trong ngày 23/7, "Mesdames Thanh Sắc" và "Trường hè, 2001" chỉ bán được 6 vé, trong khi các tác phẩm ngoại tiếp tục áp đảo rạp Việt.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, Mesdames Thanh Sắc bán được 6 vé/5 suất chiếu, thu 530.000 đồng trong ngày 23/7. Trường hè, 2001 cũng chỉ có 6 khán giả/suất chiếu, mang về 468.000 đồng.

Hai phim cùng khởi chiếu ngày 19/6, bước vào những ngày cuối tại rạp. Mesdames Thanh Sắc đạt hơn 16,62 tỷ đồng sau gần 5 tuần. Mesdames Thanh Sắc do Thắng Vũ đạo diễn, đánh dấu sự trở lại của Thanh Hằng sau nhiều năm. Cô vừa đóng nữ chính, vừa tham gia đầu tư và sản xuất dự án.

Phim lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960, xoay quanh Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh), bà chủ vũ trường Kim Đô. Hai người bước vào cuộc đối đầu liên quan tình yêu, quyền lực và địa vị, nam chính là Lương Thế Thành.

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Mesdames Thanh Sắc chuẩn bị rời rạp với doanh thu gần 17 tỷ đồng.

Nhờ tên tuổi của dàn diễn viên và chuỗi hoạt động PR, phim thu khoảng 10 tỷ đồng trong tuần đầu. Sức bán vé giảm nhanh ở các tuần tiếp theo. Ngày 26/6, phim đạt khoảng 13 tỷ đồng. Sau một tháng trụ rạp, doanh thu phim tăng thêm hơn 3,6 tỷ đồng.

Tác phẩm có Thanh Hằng, Hồng Ánh bị khán giả góp ý về kịch bản, lời thoại và diễn xuất. Một số trích đoạn được chia sẻ dày đặc trên mạng xã hội, trong đó câu thoại “Dừng xe đi” của Thanh Hằng gây tranh luận. Hiệu ứng bàn luận không tạo ra chuyển biến đáng kể tại phòng vé.

Theo một số nguồn tin, Mesdames Thanh Sắc cần khoảng 80 tỷ đồng mới bắt đầu có lãi. Với kết quả hiện tại và lượng suất chiếu thấp, phim không còn khả năng thu hồi vốn.

So với dự án của Thanh Hằng, Trường hè, 2001 có quy mô phát hành và quảng bá nhỏ hơn. Đây là phim dài đầu tay của đạo diễn người Czech gốc Việt Duzan Duong, kể về cuộc sống của gia đình Việt Nam tại Czech vào đầu những năm 2000.

Nhân vật trung tâm là Kiên,17 tuổi về sống cùng gia đình sau thời gian dài ở Việt Nam. Các thành viên đối diện khoảng cách thế hệ, khác biệt văn hóa.

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Trường hè, 2001 có nội dung kén người xem.

Tác phẩm nhận được một số phản hồi tích cực về cách khai thác đời sống người Việt xa xứ. Tuy nhiên, chủ đề kén người xem, hoạt động quảng bá hạn chế khiến phim khó tiếp cận số đông. Đến chiều 23/7, phim mới đạt 154,38 triệu đồng, chỉ còn một suất chiếu.

Trong khi hai phim Việt bán vé nhỏ giọt, phim ngoại tiếp tục chiếm ưu thế. Riêng ngày 23/7, Conan Movie 29: Thiên thần sa ngã trên xa lộ dẫn đầu với hơn 3,37 tỷ đồng, tiếp theo là The Odyssey với 2,7 tỷ đồng và Minions & Quái vật với hơn 721 triệu đồng.

Hiện, Minions & Quái vật đã vượt 144,4 tỷ đồng, Conan Movie 29 đạt hơn 61,1 tỷ đồng và The Odyssey thu khoảng 39,25 tỷ đồng. Phim Việt có vị trí tốt nhất trong ngày là Quỷ bắt hồn, đứng thứ tư với 212 triệu đồng/ngày, nâng tổng doanh thu lên gần 32,91 tỷ đồng.

Trạch Dương
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