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Giải trí

Chương trình nghệ thuật 'Một thời hoa lửa'

P.V

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác "Đền ơn đáp nghĩa", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Một thời hoa lửa". Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo).

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Với vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của giới báo chí nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp Nhân dân. Chương trình được tổ chức là “khúc tráng ca” hào hùng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình những người có công với cách mạng, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Bằng tất cả tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, báo chí cách mạng tiếp tục khẳng định sứ mệnh là cầu nối vững chắc giữa "ý Đảng" với "lòng dân", tạo sự đồng thuận xã hội sâu sắc. Qua những tiết mục được dàn dựng công phu, không chỉ dừng lại ở việc gieo vào lòng người xem niềm tự hào về quá khứ lịch sử vẻ vang, Chương trình nghệ thuật “Một thời hoa lửa” còn hướng tới mục tiêu khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chương trình góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, tự chủ chiến lược và vươn mình mạnh mẽ như định hướng tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV2 vào 20h00 thứ Tư, ngày 22 tháng 7 năm 2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

P.V
#Chương trình nghệ thuật #Ngày Thương binh #Liệt sĩ #truyền thống cách mạng #tự hào dân tộc #đền ơn đáp nghĩa #VTV2

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