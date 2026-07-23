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Thân nhân liệt sĩ nghẹn ngào nhận lại kỷ vật thiêng liêng

Luân Dũng - Như Ý

TPO - Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 do Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) đã chứng kiến những giây phút nghẹn ngào, xúc động khi những kỷ vật thiêng liêng của các Anh hùng liệt sĩ được trao lại cho thân nhân.

Sáng 23/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành tham dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

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Hội nghị có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
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Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công và thân nhân liệt sĩ.
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Thân nhân các Anh hùng liệt sĩ xúc động nhận lại kỷ vật.
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Tại chương trình, nhiều câu chuyện xúc động được thân nhân các liệt sĩ, thương bệnh binh chia sẻ.
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Thủ tướng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị.
Luân Dũng - Như Ý
#Anh hùng thương binh liệt sĩ #Tri ân những người có công #Kỷ vật của các liệt sĩ #Kỷ vật thiêng liêng #Thủ tướng Lê Minh Hưng

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