Thân nhân liệt sĩ nghẹn ngào nhận lại kỷ vật thiêng liêng

TPO - Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 do Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) đã chứng kiến những giây phút nghẹn ngào, xúc động khi những kỷ vật thiêng liêng của các Anh hùng liệt sĩ được trao lại cho thân nhân.