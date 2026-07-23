Thân nhân liệt sĩ nghẹn ngào nhận lại kỷ vật thiêng liêng

TPO - Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 do Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) đã chứng kiến những giây phút nghẹn ngào, xúc động khi những kỷ vật thiêng liêng của các Anh hùng liệt sĩ được trao lại cho thân nhân.
Sáng 23/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành tham dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Thân nhân các Anh hùng liệt sĩ xúc động nhận lại kỷ vật.
Tại chương trình, nhiều câu chuyện xúc động được thân nhân các liệt sĩ, thương bệnh binh chia sẻ.