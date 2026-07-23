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4 Ủy viên Trung ương Đảng được điều động, phân công vị trí công tác mới

Trường Phong

TPO - Sáng 23/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - đã công bố 5 quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: TTXVN.

Cụ thể, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Huế - được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long - được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh - được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030;

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang - được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ tới 5 cán bộ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, sở trường của cán bộ, ngày 17/7/2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thống nhất phân công, điều động 5 cán bộ nhận nhiệm vụ công tác mới. Đây là các cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kinh qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; có những đóng góp quan trọng vào các kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trường Phong
#Công tác nhân sự #Quyết định cán bộ #Bộ Chính trị #Ban Bí thư

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