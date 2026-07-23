Nữ thượng tá nghẹn lòng kể về cuốn nhật ký của người chồng liệt sĩ

TPO - Thượng tá Đặng Thị Bích Trang chia sẻ, cuốn nhật ký của chồng để lại giúp chị hiểu sâu sắc hơn tình yêu mà anh dành cho bầu trời Tổ quốc, đó không chỉ là đam mê của một người phi công, mà còn là nhiệm vụ thiêng liêng của người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Vực dậy từ cuốn nhật ký

Ngày 23/7, nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thủ tướng xúc động về những câu chuyện chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Phát biểu tại hội nghị, nữ Thượng tá Đặng Thị Bích Trang (vợ của liệt sĩ phi công Trần Thanh Nghị - Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã chia sẻ những ký ức khiến cả hội trường lặng đi.

Chồng chị Trang hy sinh trong một chuyến bay làm nhiệm vụ khi chị chưa đầy 27 tuổi và đang mang thai người con thứ hai. Con chào đời ngày 27/7/2009, tròn 50 ngày sau khi bố mãi mãi không trở về.

17 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc lại biến cố ấy, nỗi đau vẫn như còn nguyên vẹn. Sau sự mất mát quá lớn, chị từng rơi vào trầm cảm, tưởng chừng không thể gượng dậy. Trong những ngày tháng đen tối ấy, chị Trang tìm thấy cuốn nhật ký chồng viết từ năm 1999, trong đó có đoạn:

"Đúng 10h05, ngày mùng 5 tháng 3, lần đầu tiên trong đời tôi được bước lên ngồi vào buồng lái máy bay và cùng nó bay lên bầu trời cao vợi. Chuyến bay đầu tiên trong đời mình, trong đời học viên, nó để lại cho tôi một cảm giác rất khó tả. Một chuyến bay chỉ có 30 phút nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng điều khiển một cỗ máy lên trời không là dễ".

Thượng tá Đặng Thị Bích Trang chia sẻ về cuốn nhật ký sau 17 năm chồng hi sinh.

Những dòng nhật ký ấy khiến chị nhớ lại những ngày đồng đội của anh đến động viên mẹ con vượt qua mất mát. Khi ấy, chị hiểu sâu sắc hơn tình yêu mà chồng dành cho bầu trời Tổ quốc, hiểu rằng đó không chỉ là đam mê của một người phi công, mà còn là nhiệm vụ thiêng liêng của người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo chị, cuốn nhật ký ấy không chỉ được viết cho riêng anh mà còn dành cho những người vợ, những đứa con và cả những đồng đội vẫn ngày đêm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Đó là những người lính vẫn âm thầm rèn luyện, sẵn sàng đối mặt với mọi gian khổ, hiểm nguy và cả sự hy sinh để bảo vệ bầu trời bình yên của đất nước.

"Sự hy sinh là điều không ai mong muốn, nhưng phía sau sự hy sinh ấy là niềm tin, là niềm tự hào của gia đình và đồng đội", chị Trang chia sẻ.

Với mong muốn chồng có thể yên lòng nơi bầu trời và đồng đội của anh yên tâm tiếp tục làm nhiệm vụ, chị đã tự nhủ phải mạnh mẽ vượt qua đau thương để nuôi dạy các con, hoàn thành tốt công việc.

"Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người vợ bộ đội khác cũng mong muốn chồng mình, người thân của mình yên tâm về hậu phương để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc, quân đội giao phó", Thượng tá Đặng Thị Bích Trang bày tỏ.

Chấp nhận hy sinh giữa thời bình

Cũng tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - chia sẻ về gần 20 năm trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy, một trong những mặt trận cam go và nguy hiểm nhất. Sau một chuyên án đối đầu với tội phạm ma túy, ông mang thương tật 41%.

Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Như Ý.

Nhìn lại quãng thời gian ấy, Đại tá Nguyễn Đức Cường nói: "Đó là giai đoạn khó khăn nhất trong đời binh nghiệp của tôi, nhưng rất tự hào".

Niềm tự hào ấy đến từ việc được chiến đấu trong một đơn vị anh hùng, cùng những đồng đội dũng cảm, đoàn kết và luôn nhận được sự phối hợp của nhiều lực lượng, sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên.

Theo ông Cường, trước mỗi chuyên án, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đều xung phong tham gia. Tuy nhiên, lực lượng chỉ lựa chọn những người đủ bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần sẵn sàng chấp nhận bị thương, thậm chí hy sinh.

"Đấu tranh với tội phạm ma túy rất nguy hiểm. Trước mỗi trận đánh, chúng tôi họp bàn rất nhiều phương án nhưng những trận đánh lớn vẫn có rủi ro, có thể bị thương, thậm chí là hy sinh. Nhưng anh em vẫn chấp nhận, đó là tinh thần chấp nhận hy sinh giữa thời bình để bảo vệ bình yên cho nhân dân của lực lượng công an", Đại tá Nguyễn Đức Cường chia sẻ.

"Chúng tôi rất mãn nguyện"

Ở tuổi 97, với hơn 80 năm tuổi Đảng, Đại tá Nguyễn Hữu Tài - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu - vẫn giữ nguyên khí chất hào sảng của người lính từng đi qua cuộc kháng chiến.

Đại tá Nguyễn Hữu Tài - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn. Ảnh: Như Ý.

Ông Tài chia sẻ, thế hệ thanh niên của mình đã tận mắt chứng kiến cảnh đất nước chìm trong ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, nhân dân sống trong đói nghèo, đau thương, đặc biệt là nạn đói năm 1945.

"Từ thực tế ấy, lòng yêu nước và ý chí giành độc lập đã thôi thúc cả một thế hệ đứng lên chiến đấu để giành lại tự do cho dân tộc", ông Tài bồi hồi nhớ lại.

Bên cạnh lý tưởng cách mạng, Đại tá Nguyễn Hữu Tài cho biết văn hóa, văn học nghệ thuật cũng đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thế hệ mình. Những ca khúc như Tiến quân ca, Diệt phát xít hay tác phẩm Thép đã tôi thế đấy trở thành hành trang tinh thần, hun đúc ý chí chiến đấu của những người lính.

"Tôi và thế hệ của mình đã hoàn thành nhiệm vụ giành lại độc lập cho đất nước", ông tự hào khẳng định và bày tỏ thêm: "Chúng tôi rất mãn nguyện vì đã được cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, cho nhân dân".