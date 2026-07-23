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Đồng Nai:

Thu hồi khu 'đất vàng'

Văn Quân

TPO - Sau 16 năm hết hạn sử dụng, khu đất vàng gần 1.700 m2 do Công ty Dofico quản lý bị UBND TP Đồng Nai thu hồi.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai - Nguyễn Tuấn Anh - vừa ký quyết định thu hồi khu đất diện tích 1.691,0 m² của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - MTV Công ty TNHH (Dofico). Trong đó, diện tích 934,8 m² thuộc một phần thửa đất số 178 và diện tích 756,2 m² thửa đất số 179 tờ bản đồ địa chính số 37 phường Tam Hiệp, TP.Đồng Nai (trước đây thuộc tờ bản đồ địa chính số 5, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

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Quyết định thu hồi với lý do Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - MTV Công ty TNHH được Nhà nước cho thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, hết thời hạn (ngày 31/12/2010) nhưng không được gia hạn sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Đồng Nai chuyển thông tin cho cơ quan thuế để tính, thu nghĩa vụ tài chính theo quy định, cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - MTV Công ty TNHH, thực hiện đo đạc, cắm mốc ranh giới khu đất để bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai quản lý.

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Một phần diện tích Đồng Nai thu hồi của Dofico dính tới căn tin của bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai

PCT UBND TP. Đồng Nai đề nghị Thuế TP. Đồng Nai rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - MTV Công ty TNHH để thực hiện việc thu, truy thu tiền thuê đất theo đúng quy định.

PCT UBND TP Đồng Nai đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - MTV Công ty TNHH chấp hành Quyết định thu hồi đất, thực hiện di dời tài sản trên đất, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Đồng Nai để thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, bàn giao đất cho Trung tâm Phát quỹ đất thành phố Đồng Nai quản lý và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định.

Văn Quân
#Dofico #Đồng Nai #TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai #Hoàn Mỹ

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