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Một giám đốc ban quản lý ở Lâm Đồng xin nghỉ việc

Thái Lâm

TPO - Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Nhân Bản - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 của tỉnh.

Ngày 23/7, lãnh đạo Sở Nội vụ Lâm Đồng xác nhận: Đơn vị đã tiếp nhận đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Nhân Bản - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, hồ sơ hiện đang được hoàn thiện để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Trong đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Nội vụ ngày 20/7, ông Nguyễn Nhân Bản đề nghị được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

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Ông Nguyễn Nhân Bản.

Ông Bản cho biết, bố mẹ 2 bên gia đình đều đã lớn tuổi, sức khỏe giảm sút, cần người trực tiếp chăm sóc. Trong khi đó, ông đã có hơn 20 năm công tác xa gia đình. Bên cạnh đó, sức khỏe bản thân thời gian gần đây không bảo đảm do thường xuyên bị đau nhức xương khớp và mắc bệnh gout. Theo ông, mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, bệnh tái phát, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong đơn, ông Bản bày tỏ lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành trong suốt quá trình công tác. Ông cũng cam kết, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, điều hành hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và thực hiện bàn giao công việc theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Nhân Bản từng giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông (cũ) giai đoạn 2020-2024, sau đó được điều động làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông. Sau khi 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông hợp nhất, ông tiếp tục đảm nhiệm chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đến tháng 10/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng. Đây là đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 2 dự án cao tốc trọng điểm Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Hiện việc giải quyết đơn xin nghỉ việc của ông đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #xin nghỉ việc #Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng #Nguyễn Nhân Bản

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