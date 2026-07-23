Tìm thấy bảy hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi sau ba ngày mở rộng tìm kiếm

TPO - Sau ba ngày triển khai mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), lực lượng quy tập của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã cất bốc được bảy hài cốt liệt sĩ, được xác định là những cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong tháng 5/1972.

Theo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, từ ngày 20 đến 22/7, hai đội quy tập phối hợp Phòng Chính trị và các lực lượng liên quan tiến hành khảo sát, mở rộng khu vực có dấu hiệu nghi vấn, qua đó quy tập được bảy hài cốt liệt sĩ.

Sau ba ngày mở rộng tìm kiếm, đội quy tập đã tìm thấy 7 bộ hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi.

Do thời gian đã hơn nửa thế kỷ, các hài cốt đều bị phân hủy mạnh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được nhiều di vật như tăng, đế giày, thắt lưng, võng, lựu đạn, hộp tiếp đạn AK và lọ thuốc.

Hiện, bảy hài cốt đã được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi. Đơn vị tổ chức bảo quản, hương khói theo đúng quy định. Trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn sẽ lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Hiện, bảy hài cốt đã được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88.

Câu Nhi là một trong những địa danh gắn với những trận chiến ác liệt trên chiến trường Quảng Trị năm 1972. Khu vực này nằm trên hướng tiến công của các đơn vị chủ lực Quân đội nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch Xuân - Hè 1972.

Tháng 5/1972, nhiều cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 (Đại đoàn Quân Tiên Phong) đã anh dũng chiến đấu và hy sinh tại đây trong quá trình đánh chiếm, giữ vững các mục tiêu chiến lược.

Sau chiến tranh, nhiều liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính, khiến Câu Nhi nhiều năm qua trở thành một trong những trọng điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo Quân khu 4 viếng hương các liệt sĩ vừa tìm thấy ở Câu Nhi.

Việc tìm thấy thêm bảy hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm những trang sử của chiến trường Quảng Trị năm 1972 mà còn mở ra hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ bằng công nghệ ADN, giúp nhiều gia đình khép lại hành trình tìm kiếm người thân kéo dài hơn nửa thế kỷ.