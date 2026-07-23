Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: 'Cái gọi là cáo buộc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền không đáng để bình luận'

TPO - Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ra tuyên bố kêu gọi trả tự do cho 5 người bị khởi tố liên quan đến sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

“Cái gọi là cáo buộc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Right Watch) không đáng để bình luận”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Thành lập năm 1978 tại Mỹ, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trong nhiều năm qua thường xuyên đưa ra những bình luận với dụng ý xấu, dựa trên thông tin sai lệch về tình hình các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ngày 7/7, Công an TP Hà Nội cho biết bị can Nguyễn Thành Nam, 65 tuổi, và Trần Việt Anh, 33 tuổi, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin do cơ quan điều tra công bố, cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng cùng nhiều video liên quan, được xác định là có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trước đó, cơ quan quản lý Nhà nước về xuất bản đã quyết định đình chỉ phát hành, thu hồi toàn bộ cuốn sách, xử phạt nhà xuất bản và yêu cầu tiêu hủy số xuất bản phẩm đã thu hồi.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Thúy Hằng - Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn; Đào Bá Đoàn - Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn; Nguyễn Văn Yên -Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Theo tài liệu điều tra, cả 3 bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản, quảng bá cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.