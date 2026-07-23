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Hà Nội kiến nghị đẩy nhanh tiến độ Vành đai 4

Phùng Linh

TPO - TP Hà Nội kiến nghị Trung ương sớm xử lý các vướng mắc tồn tại để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án Vành đai 4 hướng tới phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Cục Đường bộ Việt Nam về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Theo đó, Hà Nội kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm tháo gỡ khó khăn về vật liệu và nguồn vốn nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành và phục vụ Hội nghị APEC 2027.

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Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng, được khởi công từ giữa năm 2023.

Đến nay, cả 7 dự án thành phần của Vành đai 4 đã hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đường song hành đã hoàn tất thiết kế kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu và đang đồng loạt thi công. Riêng Dự án thành phần 3 (thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BOT) đã khởi công từ ngày 6/9/2025, hiện nhà đầu tư đang tập trung triển khai các hạng mục đầu tiên.

Về công tác giải phóng mặt bằng, ba địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành tổng diện tích khoảng 1.426 ha, đạt 100% kế hoạch. Tính riêng từng địa bàn, Hà Nội bàn giao được 57,52/58,12 km (đạt gần 99%), Hưng Yên đạt trên 91%, Bắc Ninh đạt hơn 95%. Phần mặt bằng còn lại liên quan đến công trình ngầm, nổi, nhà dân dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 7 và tháng 8.

Đối với tiến độ đường song hành (mục tiêu hoàn thành trong năm 2026), đoạn qua Hà Nội đã thi công khoảng 38/51,5 km (đạt khoảng 74% khối lượng, sản lượng đạt gần 87% giá trị hợp đồng), đoạn qua Hưng Yên hoàn thành khoảng 82% khối lượng thảm bê tông nhựa, đoạn qua Bắc Ninh đạt gần 49% giá trị hợp đồng.

Ở dự án BOT cao tốc, các hạng mục trọng điểm như cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Hoài Thượng và các đoạn tuyến ưu tiên đang được tập trung thi công. Dự kiến, các cầu vượt sông Hồng và sông Đuống sẽ thông xe kỹ thuật trước thời điểm diễn ra Hội nghị APEC 2027.

Tuy nhiên, dự án vẫn gặp một số vướng mắc. Giá vật liệu xây dựng biến động mạnh, Dự án thành phần 2.3 còn thiếu nguồn đất đắp, trong khi nhu cầu vật liệu cho dự án BOT rất lớn. Thành phố đang phối hợp với các địa phương để hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác các mỏ đất, đá.

Để tháo gỡ về vốn, UBND TP Hà Nội đã đề nghị cho phép điều chỉnh khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 56/2022/QH15 theo Luật Thủ đô năm 2024. Theo Bộ Tài chính, việc cho phép dùng phần vốn ngân sách Trung ương còn dư của Dự án thành phần 1.1 để hỗ trợ chi phí tăng thêm của Dự án thành phần 1.3 là cơ sở để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo các địa phương sớm hoàn thành phần mặt bằng còn lại, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu và cơ chế vốn để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Phùng Linh
#Vành đai 4 #Hà Nội #Dự án giao thông #APEC 2027 #vật liệu #vốn #bản đồ dự án

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