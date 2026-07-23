Tìm thấy hai cậu cháu ôm chặt nhau tử vong dưới hồ thủy lợi

TPO - Sau một đêm mất tích, lực lượng chức năng xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) đã tìm thấy thi thể hai cậu cháu dưới hồ thủy lợi Sông Thai. Khi được phát hiện, cả hai trong tư thế ôm chặt nhau.

Ngày 23/7, lãnh đạo xã Phú Trạch (Quảng Trị) xác nhận, lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai cậu cháu mất tích dưới hồ thủy lợi Sông Thai.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm dưới lòng hồ.

Nạn nhân được xác định là ông L.N.D. (35 tuổi) và cháu T.L.B.K. (8 tuổi), cùng trú tại xã Phú Trạch. Theo chính quyền địa phương, thi thể hai nạn nhân được phát hiện vào sáng 23/7, cách bờ hồ khoảng 3m. Đáng chú ý, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, cả hai ở trong tư thế ôm chặt nhau và đều đã tử vong.

Ngay sau khi đưa các nạn nhân lên bờ, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, tối 22/7, người thân không thấy ông D. và cháu K. trở về nhà nên tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 23h cùng ngày, gia đình phát hiện xe máy, ba lô, quần áo và giày dép của hai cậu cháu để lại bên bờ hồ Sông Thai.

Lực lượng chức năng phát hiện hai cậu cháu ôm nhau tử vong dưới lòng hồ.

Nghi hai người gặp nạn dưới nước, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương. Ngay trong đêm, UBND xã Phú Trạch huy động lực lượng triển khai công tác tìm kiếm. Đến sáng 23/7, các lực lượng cứu hộ đã lặn tìm và phát hiện thi thể hai nạn nhân dưới đáy hồ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.