Cảnh tượng gây sửng sốt ở Hà Giang

Cảnh người dân chèo bè giữa dòng sông Nho Quế, lọt thỏm giữa hẻm vực Tu Sản (Hà Giang cũ), thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi vẻ đẹp vừa bình yên vừa choáng ngợp.

Ngày 22/7, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người dân chèo bè giữa dòng sông Nho Quế, đoạn chảy qua Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng hình ảnh lao động mộc mạc của người dân vùng cao.

"Một khoảnh khắc đủ để thấy vẻ đẹp của Hà Giang không chỉ nằm ở thiên nhiên hùng vĩ mà còn ở những con người ngày ngày gắn bó với núi rừng", một Fanpage chia sẻ khi đăng lại video.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chủ nhân đoạn video cho biết những hình ảnh này được anh ghi lại vào cuối năm 2025 trong chuyến đi thuyền xuôi dòng Nho Quế. Khi thuyền đi qua hẻm vực Tu Sản, anh bắt gặp người dân địa phương chèo bè trên sông sau khi cắt cỏ, vận chuyển về làm thức ăn cho trâu bò.

"Tôi khá bất ngờ khi đoạn video được nhiều người đón nhận và góp phần lan tỏa hình ảnh thiên nhiên Việt Nam", anh nói.

Du khách đi thuyền trên sông Nho Quế, năm 2022. Ảnh: Phạm Tú.

Sông Nho Quế là một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng của vùng cực Bắc. Dòng sông bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua Việt Nam khoảng 46 km, men theo các huyện Đồng Văn và Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Dòng sông được vinh danh là một trong những thung lũng kiến tạo độc nhất vô nhị của Việt Nam.

Điểm đặc biệt của Nho Quế là đoạn chảy qua hẻm vực Tu Sản - hẻm vực sông sâu nhất Việt Nam với độ sâu khoảng 600-900 m, đồng thời được xem là một trong những hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á.

Bên cạnh ngắm nhìn dòng sông màu ngọc bích từ đèo Mã Pì Lèng, nhiều du khách lựa chọn trải nghiệm ngồi thuyền len giữa hẻm vực dài gần 2 km để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của Nho Quế. Du khách có thể lên thuyền tại bến Xín Cái hoặc Tà Làng. Giá vé dao động từ 100.000-150.000 đồng/người cho hành trình kéo dài khoảng 30-45 phút.

Những con đèo trứ danh, biển mây, đồi núi đặc trưng của Hà Giang gây choáng ngợp với du khách. Ảnh: Andy Trung.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Tuyên Quang đón hơn 2,09 triệu lượt khách, trong đó có hơn 406.000 lượt khách quốc tế, đạt khoảng 51% kế hoạch năm. Tổng chi tiêu của du khách đạt trên 5.000 tỷ đồng, tương đương 52,5% kế hoạch.

Theo địa phương, kết quả này đến từ việc phát huy các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với lịch sử, văn hóa, sinh thái và cộng đồng. Bên cạnh Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, các điểm đến như Khu du lịch quốc gia Tân Trào, Na Hang - Lâm Bình cùng hệ thống làng du lịch cộng đồng tiếp tục thu hút đông đảo du khách.

Hồi tháng 3, tạp chí du lịch quốc tế Time Out bình chọn Tuyên Quang vào danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới, tạo thêm động lực để địa phương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.