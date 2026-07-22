Hà Nội thân thiện hàng đầu thế giới

TPO - Hà Nội đứng thứ hai trong nhóm 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên việc phân tích hơn 1.000 đánh giá của khách hàng về các doanh nghiệp tại 107 thành phố trên toàn thế giới, bao gồm nhà hàng, quán bar, điểm tham quan và các hoạt động trải nghiệm.

Theo bảng xếp hạng top 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới do trang web so sánh giá MoneySuperMarket công bố, Hà Nội là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Edinburgh, thủ đô của Scotland. Đây cũng là một trong 4 thành phố của Vương quốc Anh lọt vào top 10. Ba thành phố còn lại gồm Liverpool (xếp thứ 3), Birmingham (hạng 9) và Bristol hạng 10), đều thuộc Anh.

Khách nước ngoài tham gia hoạt động trải nghiệm ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên việc phân tích hơn 1.000 đánh giá của khách hàng về các doanh nghiệp tại 107 thành phố trên toàn thế giới, bao gồm nhà hàng, quán bar, điểm tham quan và các hoạt động trải nghiệm.

Kết quả cho thấy, 59% số đánh giá về Edinburgh nhắc đến đội ngũ nhân viên và chất lượng phục vụ thân thiện. Hà Nội đứng thứ hai với 58,6%, trong khi Liverpool xếp thứ ba với 58,3%.

Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Paris (Pháp) với 57,5%, Dublin (Ireland) với 57,3%, Montreal (Canada) với 56,8%, Vienna (Áo) với 55,6%, Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) với 55,3%, Birmingham (Anh) với 54,2% và Bristol (Anh) với 53,7%.

Việc Hà Nội tiếp tục xuất hiện trong một bảng xếp hạng quốc tế là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của Thủ đô trên bản đồ du lịch thế giới, sau hàng loạt ghi nhận từ các tổ chức và tạp chí uy tín trong những năm gần đây.

Hà Nội cũng có mặt trong danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới do Condé Nast Traveler bình chọn.

Năm 2025, Time Out xếp Hà Nội ở vị trí thứ 11 trong danh sách 15 thành phố được du khách yêu thích nhất thế giới. Theo tạp chí này, sức hấp dẫn của Hà Nội đến từ sự hòa quyện giữa bề dày di sản, nền ẩm thực đường phố phong phú, nhịp sống sôi động và bầu không khí thân thiện. Cũng năm ngoái, The Telegraph (Anh) đưa Hà Nội vào danh sách những thành phố đáng ghé thăm nhất thế giới tại Telegraph Travel Awards.

Sang năm nay, Condé Nast Traveler tiếp tục gọi tên Hà Nội trong danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới. Tạp chí đánh giá cao nét hài hòa giữa kiến trúc cổ kính và hiện đại, hệ thống hồ nước, các mảng xanh cùng đời sống văn hóa giàu bản sắc, tạo nên dấu ấn riêng của Thủ đô.