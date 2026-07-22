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Rút kinh nghiệm toàn diện vụ lật ca nô ở Phú Quốc làm 15 người thiệt mạng

Nhật Huy - Tiến Dũng

TPO - Công an tỉnh An Giang tổ chức họp rút kinh nghiệm toàn diện công tác cứu nạn, cứu hộ vụ chìm ca nô chở khách xảy ra tại vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, hôm 11/7.

Chiều 22/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm toàn diện công tác cứu nạn, cứu hộ vụ lật ca nô chở khách xảy ra tại vùng biển An Thới, Phú Quốc, ngày 11/7.

Ngoài lực lượng công an, dự hội nghị còn có đại diện Cảng vụ Hàng hải, Đăng kiểm, UBND đặc khu Phú Quốc, Biên phòng, Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ.

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Các đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp rút kinh nghiệm vụ lật ca nô ở Phú Quốc.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện quá trình triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ từ thời điểm tiếp nhận tin báo đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Nội dung thảo luận tập trung phân tích công tác chỉ huy, điều hành; huy động lực lượng, phương tiện; sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên biển; hoạt động tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân; bảo đảm thông tin liên lạc, hậu cần và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các ý kiến tham luận đã chỉ ra những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế còn tồn tại để rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó, các đơn vị đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.

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Chiếc ca nô chở khách du lịch bị lật chiều ngày 11/7 đã được kéo lên bờ.

Cuộc họp cũng thống nhất cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách đường thủy. Thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, năng lực thuyền viên; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trước đó, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island của Công ty Du lịch Minh Huy PQ chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới thì gặp nạn và bị lật trên biển. Vụ tai nạn khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ An Giang) - thuyền trưởng ca nô, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định pháp luật, liên quan đến vụ lật ca nô.

Nhật Huy - Tiến Dũng
#lật ca nô #Phú Quốc #tử vong #tai nạn đường thủy #họp rút kinh nghiệm #cứu nạn #An Giang #Công an An Giang #Ocean Pearl Travel

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