Đằng sau loạt quyết định 'không hành động' của ông Trump dịp World Cup

TPO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump không chỉ được đánh giá cao vì các biện pháp đẩy nhanh cấp visa, tăng cường an ninh và tạo thuận lợi cho hàng triệu cổ động viên quốc tế trong dịp FIFA World Cup 2026, mà còn bởi những chính sách mà họ quyết định không triển khai.

Trong bức thư gửi Tổng thống Donald Trump được Fox News Digital công bố, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hiệp hội Du lịch Mỹ (U.S. Travel Association) Geoff Freeman nhận định World Cup 2026 đã trở thành một "thành công vang dội" nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan liên bang trong việc xử lý thủ tục nhập cảnh và đảm bảo an ninh cho du khách.

Theo ông Freeman, bên cạnh việc rút ngắn thời gian chờ cấp visa, Chương trình Miễn thị thực (Visa Waiver Program - VWP) và Hệ thống Cấp phép Du lịch Điện tử (ESTA) vẫn vận hành ổn định dù phải xử lý hơn 5 triệu hồ sơ xin cấp phép, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt.

Nhà Trắng cho biết World Cup 2026 là một trong những "sự kiện thể thao thành công nhất trong lịch sử", đồng thời tạo ra "hàng tỷ USD doanh thu". Ảnh: Fox News.

Đáng chú ý, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Mỹ cho rằng những quyết định không thực hiện của chính quyền cũng có ý nghĩa quan trọng không kém các biện pháp đã triển khai.

Cụ thể, chính quyền Mỹ chưa áp dụng khoản Visa Integrity Fee trị giá 250 USD đối với người xin visa trước thềm World Cup; không triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng nhân viên của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) tại một số sân bay; chưa áp dụng các yêu cầu cấp phép du lịch mới đối với khách đến từ các quốc gia thuộc Chương trình Miễn thị thực.

Theo ông Freeman, việc chưa thu khoản phí 250 USD đã giúp nhiều du khách quốc tế có thêm ngân sách để chi tiêu tại các doanh nghiệp Mỹ, từ những chuỗi bán lẻ lớn cho đến các nhà hàng địa phương. Trong khi đó, việc duy trì đầy đủ lực lượng CBP tại các sân bay giúp quá trình nhập cảnh của người hâm mộ, các đội tuyển và công dân Mỹ diễn ra nhanh chóng, hạn chế ùn tắc.

Ngoài ra, việc chưa siết thêm các quy định đối với hệ thống ESTA cũng tạo điều kiện để lượng lớn du khách từ các quốc gia miễn visa đến Mỹ. Ông Freeman dẫn chứng lực lượng cổ động viên nổi tiếng "Tartan Army" của Scotland đã đến Mỹ với số lượng kỷ lục và liên tục chia sẻ những trải nghiệm tích cực về đất nước này trên mạng xã hội.

Không chỉ mang lại lợi ích cho ngành hàng không và du lịch, World Cup 2026 còn được đánh giá là cú hích lớn đối với hình ảnh quốc gia.

Nhiều du khách quốc tế bày tỏ mong muốn khám phá thêm nhiều địa điểm ngoài các thành phố đăng cai. Ảnh: Fox News.

Theo dữ liệu do Hiệp hội Du lịch Mỹ và Morning Consult công bố, hơn 80% người hâm mộ quốc tế bày tỏ mong muốn khám phá thêm nhiều địa điểm ngoài các thành phố đăng cai. Trong khi đó, 81% người Mỹ cho biết họ cảm thấy tự hào khi chứng kiến du khách quốc tế trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và các điểm tham quan của nước này, còn 86% nói rằng họ thực sự vui khi thấy du khách có khoảng thời gian đáng nhớ tại Mỹ.

Khảo sát cũng cho thấy 61% người Mỹ tin rằng ngành du lịch góp phần cải thiện hình ảnh nước Mỹ trên trường quốc tế, trong khi một nửa số người được hỏi nhận định việc trực tiếp đến Mỹ giúp người nước ngoài hiểu rõ văn hóa Mỹ hơn so với thông tin từ truyền thông hoặc Internet.

Hiệp hội Du lịch Mỹ nhận định World Cup 2026 có thể trở thành hình mẫu cho các sự kiện quốc tế quy mô lớn trong tương lai. Khoảng 70% người Mỹ được khảo sát mong muốn nước này tiếp tục đăng cai các sự kiện như Thế vận hội, World Cup hay Hội chợ Thế giới.

Trong những năm tới, Mỹ sẽ tiếp tục là nước chủ nhà của Thế vận hội Mùa hè 2028, FIFA Women's World Cup 2031 và Thế vận hội Mùa đông 2034.

Về phía Nhà Trắng, người phát ngôn Davis Ingle khẳng định World Cup 2026 là minh chứng cho năng lực điều hành của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

"Nhờ tầm nhìn táo bạo và sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump, FIFA World Cup 2026 đã tạo ra hàng tỷ USD doanh thu, mang lại cú hích kinh tế mạnh mẽ cho các thành phố đăng cai, đồng thời bảo đảm một giải đấu an toàn, an ninh và thông suốt cho hàng triệu người hâm mộ cũng như các vận động viên trên toàn thế giới. Đây sẽ được ghi nhận là một trong những sự kiện thể thao thành công nhất trong lịch sử", ông Ingle nhấn mạnh.