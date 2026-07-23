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Pháp luật

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Thủ đoạn lừa đảo du khách bằng 'ván bài được sắp sẵn' của nhóm người Philippines

Nguyễn Dũng

TPO - Mọi ván bài đều đã được dàn dựng từ trước. Sau khi để nạn nhân liên tục thắng để tạo lòng tin, nhóm đối tượng yêu cầu khách du lịch rút tiền mặt rồi lợi dụng sơ hở chiếm đoạt. Công an TPHCM xác định đường dây này đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo đối với khách nước ngoài.

Clip nhóm đối mang quốc tịch Philippines lừa đảo bị bắt tại cơ quan công an. Nguồn C.A

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng mang quốc tịch Philippines để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này bị cáo buộc dàn cảnh đánh bài nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều khách du lịch nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TPHCM, qua công tác nắm tình hình, Đội 5 - Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Bến Thành phát hiện một nhóm người nước ngoài thường xuyên tiếp cận khách du lịch, có dấu hiệu hoạt động lừa đảo. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ và làm rõ phương thức hoạt động của đường dây này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng thường nhắm đến khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là người lớn tuổi đi một mình. Sau khi làm quen và tạo dựng lòng tin, nhóm này dụ nạn nhân về địa điểm thuê sẵn để tham gia đánh bài.

Tại đây, các đối tượng phân công vai trò chặt chẽ: Người đóng vai tình cờ quen biết, người giả làm "đại gia" nhiều tiền cùng tham gia chơi, còn đối tượng cầm đầu trực tiếp chia bài và chủ động sắp xếp để nạn nhân liên tục thắng.

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Từ trái sang Del Rosario Rafael Macapanas, De Vera Diosdado, Bernardino Rolando Lim, Pardo Maria Lanie, Pardo Oscar Winkler, Villarin BreGida. Ảnh CACC.

Khi nạn nhân tin rằng có thể dễ dàng kiếm tiền, các đối tượng chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Chúng tạo tình huống người chơi khác liên tục thua bài, tỏ ra cay cú và đề nghị tiếp tục "gỡ". Đồng thời, chúng sử dụng "đô la âm phủ" hoặc nhiều thủ đoạn khác để tạo cảm giác có đủ khả năng thanh toán khi chơi với số tiền lớn.

Sau đó, lấy lý do cả hai bên phải chứng minh năng lực tài chính, nhóm đối tượng yêu cầu nạn nhân đến ngân hàng rút tiền mặt. Khi nạn nhân mang tiền quay lại, các đối tượng lợi dụng lúc mất cảnh giác hoặc tạo tình huống đánh lạc hướng để nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi bỏ trốn.

Cơ quan điều tra xác định Del Rosario Rafael Macapanas (SN 1986, quốc tịch Philippines) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ và chia lợi nhuận sau mỗi vụ lừa đảo.

Các đối tượng còn lại gồm: Pardo Oscar Winkler (SN 1950), De Vera Diosdado (SN 1960), Pardo Maria Lanie (SN 1975), Villarin Bregida (SN 1967) và Bernardino Rolando Lim (SN 1975), đều mang quốc tịch Philippines.

Theo điều tra, nhóm trực tiếp tiếp cận và dẫn dụ nạn nhân được chia 20% số tiền chiếm đoạt; người đóng vai đánh bài hưởng 5%; đối tượng cầm đầu hưởng 10% với vai trò tổ chức và điều khiển việc chia bài.

Từ tháng 5/2025 đến khi bị phát hiện, bước đầu cơ quan điều tra xác định nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách du lịch nước ngoài.

Ngày 15/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn theo quy định. Hiện vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguyễn Dũng
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