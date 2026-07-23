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Pháp luật

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Công an tỉnh Gia Lai thông tin vụ tài xế taxi bị hành hung trong khu vực sân bay Phù Cát

Tiền Lê

TPO - L.X.H. lái xe taxi đỗ tại bãi đậu xe căng tin của Cảng hàng không Phù Cát thì bị đối tượng T. đến nói chuyện, sau đó dùng tay, chân đánh anh H. Cùng lúc, đối tượng T. ở gần đó, chạy đến nắm giữ tay của anh H. lại để đối tượng T. tiếp tục đánh người.

Ngày 23/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại bãi đậu xe căng tin Cảng hàng không Phù Cát (địa phận thôn Hòa Bình, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

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Thời điểm nhóm đối tượng hành hung anh L.X.H. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, khoảng 08h13 ngày 21/7, anh L.X.H. (29 tuổi, trú xã Xuân An, tỉnh Gia Lai) lái xe taxi đỗ tại bãi đậu xe căn tin của Cảng hàng không Phù Cát. Lúc này, đối tượng N.V.T. (47 tuổi, trú phường An Nhơn Bắc; là tài xế lái xe taxi) đến nói chuyện với anh H. về mâu thuẫn xảy ra trước đó. Sau đó, T. dùng tay, chân đánh anh H.

Cùng lúc, đối tượng T.T.T. (39 tuổi, trú phường An Nhơn Bắc; là tài xế lái xe taxi) đang ở gần đó, chạy đến nắm giữ tay của anh H. lại để đối tượng T. tiếp tục đánh người. Hậu quả, anh H. bị chấn thương vùng mặt đang điều trị tại Bệnh viện Bình Định.

Tiếp nhận thông tin, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an xã Phù Cát tiến hành triệu tập các đối tượng lên làm việc, điều tra xác minh, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.

Vụ việc được camera hành trình trên xe ô tô taxi của tài xế H. ghi lại. Sau khi clip vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội, người dân bày tỏ sự bất bình trước hành vi côn đồ của các đối tượng đánh người.

Tiền Lê
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