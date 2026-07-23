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Pháp luật

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Bắt đối tượng thuê 4 ô tô rồi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Liệu (SN 1989, trú xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị cáo buộc lợi dụng hợp đồng thuê xe để chiếm đoạt 4 ô tô, thu lợi bất chính khoảng 550 triệu đồng.

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Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Lê Văn Liệu.

Ngày 23/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Liệu về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, từ tháng 4 đến tháng 7/2025, Liệu ký hợp đồng thuê nhiều xe ô tô VinFast của doanh nghiệp tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Sau khi được bàn giao phương tiện, thay vì sử dụng theo đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng, đối tượng đã mang các xe đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền phục vụ chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định Liệu đã chiếm đoạt 4 xe ô tô, thu lợi bất chính khoảng 550 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh, truy tìm và thu hồi toàn bộ số xe bị chiếm đoạt.

Đồng thời, lực lượng chức năng hoàn thành thủ tục hoàn trả tài sản cho doanh nghiệp bị hại theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, giải quyết các đơn tố giác để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định.

Viết Hà
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