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Pháp luật

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Cục CSGT: Hơn 4.000 tài xế xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu làm việc quá giờ

Thanh Hà

TPO - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, cho biết đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc của lái xe. Hiện Cục đang tiến hành xác minh, gửi thông báo cho doanh nghiệp, lái xe.

Ngày 23/7, Cục CSGT cho biết, thông qua hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải được truyền về Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, từ 0h đến 7h ngày 23/7, đơn vị rà soát 168 phương tiện kinh doanh vận tải (xe khách, xe tải…) có dấu hiệu vi phạm.

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Hình ảnh dữ liệu tại trung tâm.

Qua đó, Cục đã chuyển thông tin 18 trường hợp (gồm 8 xe khách, 6 xe tải và 4 xe đầu kéo) đang di chuyển trên đường cao tốc cho các Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) để kiểm tra.

Hiện cơ quan chức năng đã xử lý 4 trường hợp vi phạm (2 trường hợp điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định, 2 trường hợp vi phạm khác lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động và không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe).

Đồng thời lập 4 biên bản đối với chủ phương tiện là doanh nghiệp về hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm theo quy định.

Đáng chú ý thời gian gần đây, qua dữ liệu hệ thống, Cục CSGT đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc của lái xe, đang tiến hành xác minh và gửi thông báo vi phạm cho doanh nghiệp, lái xe.

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Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Thống kê của Cục CSGT cho thấy, từ 1/2 - 5/7/2026 đã có 199 người tử vong liên quan đến các vụ tai nạn xe khách. Đáng chú ý, trong vòng chưa đầy 1 tuần đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông xe khách làm 11 người tử vong.

Điển hình, ngày 21/7, tại Km1839+300 QL1A thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, Trần Thanh Hải (SN 1985, trú tại xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô khách giường nằm biển số 50E-447.02 chở 36 người (đi từ phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa theo tuyến đường Quốc lộ 1A về TP. Hồ Chí Minh).

Khi phát hiện xe tải đi cùng chiều, do mệt mỏi, buồn ngủ, tài xế đã giật mình đánh lái sang phải va chạm với giải tôn hộ lan chắn bên phải đường. Cú va chạm, khiến ô tô khách cháy ở gầm và nhanh chóng lan ra toàn bộ xe. Vụ việc khiến 7 người chết, 5 người bị thương; xe ô tô cháy hoàn toàn.

Trước đó, rạng sáng 17/7, ô tô khách di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (qua địa phận xã Chương Dương, Hà Nội) bất ngờ lao ra khỏi cao tốc xuống đường gom. Vụ việc khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương.

Thanh Hà
#quản lý hoạt động lái xe kinh doanh vận tải #phát hiện vi phạm thời gian lái xe quá quy định #tai nạn giao thông liên quan xe khách #giám sát hành trình phương tiện giao thông #biện pháp xử lý vi phạm giao thông đường bộ #Lái xe làm việc quá giờ

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