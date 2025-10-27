Tạm giữ người đàn ông đánh tới tấp vào đầu tài xế taxi sau va chạm giao thông

TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ người đàn ông lớn tuổi đánh tới tấp vào đầu một tài xế giữa đường phố sau va chạm giao thông.

Ngày 27/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ đối với ông Phạm Hoàng Nhất Thống (SN 1967, trú tại TP HCM) để điều tra về hành vi hành hung tài xế taxi trên đường phố.

Người đàn ông hành hung tài xế taxi bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt khẩn cấp. Ảnh: H.L.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 25/10 tại ngã ba đường Lê Thánh Tôn giao với Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang. Ông Phạm Hoàng Nhất Thống đã xảy ra xô xát với tài xế taxi Huỳnh Hạ Sinh (SN 2000, trú tỉnh Khánh Hòa).

Trong lúc xô xát, ông Thống liên tục dùng tay đánh vào đầu tài xế và đập vỡ điện thoại của tài xế này. Vụ việc này được người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Vụ việc người đàn ông đánh vào đầu tài xế taxi bị người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, ông Thống thừa nhận trước đó có sử dụng rượu bia. Ông Thống bị tạm giữ để làm rõ các hành vi vi phạm quy định pháp luật như: Gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.