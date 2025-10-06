Va chạm giao thông, tài xế xe bán tải đánh người tới tấp, đập điện thoại rồi lên xe bỏ chạy

TPO - Sau va chạm giao thông, người đàn ông có hành động đập điện thoại, đánh người tới tấp rồi lên xe bỏ chạy. Cảnh sát giao thông đã truy đuổi, mời những người liên quan về làm việc.

Clip người đàn ông đánh người sau va chạm giao thông được chia sẻ trên mạng xã hội

Sáng 6/10, Công an phường Buôn Hồ (Đắk Lắk) tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ va chạm giao thông, tài xế xe bán tải đánh người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 5/10, Công an phường Buôn Hồ nhận tin tố giác tội phạm của anh Nguyễn Hoàng Liên S. (SN 1990, trú phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) về việc bị hành hung.

Cụ thể, theo tin trình báo, khoảng 19h45 cùng ngày, anh S. điều khiển xe tải loại 2,4 tấn lưu thông trên đường Hùng Vương (đường Hồ Chí Minh) theo hướng phường Buôn Hồ đi phường Cư Bao.

Khi đến Km1744+250m đường Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm với ô tô bán tải mang BKS: 86C - 183.31.

Sau đó, một người trong số những người đi trên xe bán tải xuống đập bể điện thoại di động của anh S. Đồng thời, người này đánh anh S. gây thương tích.

Người đàn ông lao vào hành hung tài xế xe tải.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Buôn Hồ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk truy tìm và triệu tập các đối tượng trên xe bán tải về làm việc.

Tại cơ quan công an, ba người đi trên xe bán tải đã khai nhận nhân thân, lai lịch. Trong đó, qua xác minh ban đầu, công an xác định đối tượng Nguyễn Thế Anh (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Tháp) là người đã có hành vi đập bể điện thoại di động và đánh anh S. gây thương tích.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Hành vi của đối tượng Nguyễn Thế Anh đã được người dân ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo nội dung clip, đoạn đường xảy ra vụ việc xe cộ lưu thông đông đúc. Xe tải lưu thông làn đường ngoài cùng, xe bán tải đã vượt lên từ làn bên trong. Lúc này, 2 xe ép sát nhau, va chạm nhẹ bên hông.

Cho rằng bị ép xe, tài xế xe bán tải lao xuống xe đập điện thoại và liên tiếp đấm thẳng vào mặt tài xế xe tải từ trên ca-bin xuống lòng đường.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sau khi đánh người, tài xế xe bán tải lên xe bỏ chạy. Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã truy đuổi và mời những người liên quan về làm việc.