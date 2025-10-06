Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Va chạm giao thông, tài xế xe bán tải đánh người tới tấp, đập điện thoại rồi lên xe bỏ chạy

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau va chạm giao thông, người đàn ông có hành động đập điện thoại, đánh người tới tấp rồi lên xe bỏ chạy. Cảnh sát giao thông đã truy đuổi, mời những người liên quan về làm việc.

Clip người đàn ông đánh người sau va chạm giao thông được chia sẻ trên mạng xã hội

Sáng 6/10, Công an phường Buôn Hồ (Đắk Lắk) tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ va chạm giao thông, tài xế xe bán tải đánh người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 5/10, Công an phường Buôn Hồ nhận tin tố giác tội phạm của anh Nguyễn Hoàng Liên S. (SN 1990, trú phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) về việc bị hành hung.

Cụ thể, theo tin trình báo, khoảng 19h45 cùng ngày, anh S. điều khiển xe tải loại 2,4 tấn lưu thông trên đường Hùng Vương (đường Hồ Chí Minh) theo hướng phường Buôn Hồ đi phường Cư Bao.

Khi đến Km1744+250m đường Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm với ô tô bán tải mang BKS: 86C - 183.31.

Sau đó, một người trong số những người đi trên xe bán tải xuống đập bể điện thoại di động của anh S. Đồng thời, người này đánh anh S. gây thương tích.

tien-phong-4.jpg
Người đàn ông lao vào hành hung tài xế xe tải.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Buôn Hồ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk truy tìm và triệu tập các đối tượng trên xe bán tải về làm việc.

Tại cơ quan công an, ba người đi trên xe bán tải đã khai nhận nhân thân, lai lịch. Trong đó, qua xác minh ban đầu, công an xác định đối tượng Nguyễn Thế Anh (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Tháp) là người đã có hành vi đập bể điện thoại di động và đánh anh S. gây thương tích.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Hành vi của đối tượng Nguyễn Thế Anh đã được người dân ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo nội dung clip, đoạn đường xảy ra vụ việc xe cộ lưu thông đông đúc. Xe tải lưu thông làn đường ngoài cùng, xe bán tải đã vượt lên từ làn bên trong. Lúc này, 2 xe ép sát nhau, va chạm nhẹ bên hông.

Cho rằng bị ép xe, tài xế xe bán tải lao xuống xe đập điện thoại và liên tiếp đấm thẳng vào mặt tài xế xe tải từ trên ca-bin xuống lòng đường.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sau khi đánh người, tài xế xe bán tải lên xe bỏ chạy. Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã truy đuổi và mời những người liên quan về làm việc.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #va chạm #giao thông #hành hung #lái xe

Xem thêm

Cùng chuyên mục