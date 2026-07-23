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Thế giới

Đánh bom và nổ súng ở Thái Lan, nhiều người thương vong

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Thái Lan ngày 23/7 cho biết, 5 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 6 thường dân, trong đó có hai trẻ nhỏ, đã bị thương trong một vụ tấn công ở miền nam nước này.

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Những kẻ tấn công khủng bố. (Ảnh: Bangkok Post)

Theo Reuters, khoảng 10 kẻ tấn công mặc đồ đen đã ập đến bằng xe bán tải và xe máy trước khi tấn công một trạm kiểm soát ven đường ở tỉnh Narathiwat vào tối 22/7 bằng súng quân dụng và bom tự chế.

Năm nhân viên an ninh đã thiệt mạng và sáu thường dân bị thương, trong đó có một bé gái ba tuổi và một bé trai 10 tuổi.

Giới chức Thái Lan cho biết, những kẻ tấn công đã lấy ba khẩu súng trường AK-47, ba áo chống đạn và một số điện thoại di động từ trạm kiểm soát trước khi bỏ trốn. Lực lượng an ninh sau đó đã tìm thấy chiếc xe bán tải được sử dụng trong vụ tấn công bị bỏ lại và đốt cháy cách hiện trường khoảng 21 km.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ việc.

Chính phủ Thái Lan lên án vụ tấn công là một hành động khủng bố gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia" và làm suy yếu những nỗ lực nhằm khôi phục tiến trình hòa bình, người phát ngôn chính phủ Rachada Dhnadirek cho biết trong một tuyên bố.

Khu vực biên giới phía nam Thái Lan là nơi diễn ra cuộc nổi dậy đòi ly khai kéo dài hàng thập kỷ.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Thái Lan và một số nhóm nổi dậy đã bắt đầu vào năm 2013 dưới sự trung gian của Malaysia nhưng chưa có tiến triển đáng kể.

Minh Hạnh
Reuters
#Thái Lan #đánh bom #xả súng #Malaysia #quân đội Thái Lan #nhóm nổi dậy

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