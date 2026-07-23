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Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ gặp Ngoại trưởng Nga, bàn lối thoát cho xung đột Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp nhau ngày 23/7 bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Manila (Philippines).

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Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp nhau ngày 23/7. (Ảnh: Reuters)

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Ngoại trưởng Nga và Mỹ kể từ tháng 9/2025. Hai nhà ngoại giao không trả lời câu hỏi của phóng viên trước hoặc sau cuộc gặp.

Theo RT, hai bên đã thảo luận về các cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, cũng như xung đột Mỹ - Iran. Do lịch trình eo hẹp, cuộc gặp chỉ kéo dài khoảng 35 phút.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, phía Mỹ đã yêu cầu cuộc gặp này, điều được nhiều người coi là nỗ lực của ông Rubio nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình đang bị đình trệ giữa Nga và Ukraine.

Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ vẫn sẵn sàng đóng một “vai trò mang tính xây dựng” trong việc giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, rằng Mỹ sẵn sàng giúp đỡ để chấm dứt một "cuộc chiến vô nghĩa" nếu có cơ hội. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ lập trường của Nga trong cuộc gặp.

Về phần mình, ông Lavrov "tái khẳng định sự sẵn sàng của Nga cho một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Ông Lavrov nói với ông Rubio, rằng Mátxcơva vẫn cam kết với các đề xuất do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tại cuộc gặp tháng 8/2025 ở Alaska.

Ngoại trưởng Rubio cho biết cuộc xung đột đã gây ra tổn thất nặng nề. Cả Nga và Ukraine đều có động lực để chấm dứt xung đột, nhưng thách thức chính vẫn là tìm ra một giải pháp "mà cả hai bên đều có thể chấp nhận", ông nói thêm.

Minh Hạnh
#Nga #Ukraine #Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov #Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio #hội nghị thượng đỉnh ASEAN

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