Việt Nam lên tiếng về vụ va chạm giữa Trung Quốc và Philippines ở bãi Cỏ Mây

TPO - Về vụ va chạm giữa lực lượng Hải cảnh Trung Quốc và Hải quân Philippines ở khu vực bãi Cỏ Mây trên Biển Đông, Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế…

Hình ảnh từ video ghi lại vụ va chạm

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, 23/7, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về vụ va chạm trên.

Bà Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia biển - được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982".

Việt Nam cũng kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không; giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng biện pháp hòa bình; không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng lực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ngày 20/7, quân đội Philippines cáo buộc Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc dùng dùi cui gỗ đánh vào đầu 1 thủy thủ Philippines trong vụ va chạm tại bãi Cỏ Mây.

Philippines nói rằng vụ va chạm xảy ra khi lực lượng Trung Quốc tiếp cận con tàu mắc cạn BRP Sierra Madre mà Manila cho neo tại cấu trúc này.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về nội dung Biển Đông tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 tại Philippines, bà Phạm Thu Hằng cho biết, các nước ASEAN và các đối tác đã nhấn mạnh ưu tiên là bảo đảm ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy hiệu quả vai trò trung tâm trong mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng thực chất, rộng mở.

Các Bộ trưởng khẳng định tiếp tục tập trung thực thi các cam kết của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN và hiện thực hóa các ưu tiên của Năm chủ tịch ASEAN 2026, trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

ASEAN cùng các nước đối tác đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Các nước ASEAN và Trung Quốc cũng đã khẳng định nỗ lực trong năm 2026 sẽ hoàn tất đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.