Lâm Đồng quy tập 12 hài cốt liệt sĩ

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất việc quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại khu đất rẫy ở xã Hòa Thắng qua đối chiếu lời kể của nhân chứng, thông tin từ thân nhân liệt sĩ và tài liệu lịch sử.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ ở Hòa Thắng

Ngày 23/7, ông Thổ Minh Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại khu đất rẫy thuộc thôn Hồng Chính.

Việc quy tập do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND xã Hòa Thắng thực hiện. Cùng với quá trình khai quật, lực lượng chuyên môn đã lấy mẫu sinh phẩm, gắn mã định danh và số hóa thông tin phục vụ giám định ADN và xác định danh tính các liệt sĩ.

Việc quy tập do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện.

Theo hồ sơ, tài liệu lịch sử và kết luận của Hội đồng Chính sách xã Hòa Thắng, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, căn cứ Lê Hồng Phong (còn gọi là khu Lê) là một trong những căn cứ cách mạng của tỉnh Bình Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 15/7/1967, quân địch mở chiến dịch lớn, sử dụng trực thăng, pháo binh và bộ binh tiến công vào khu căn cứ khiến 47 cán bộ, chiến sĩ và du kích hy sinh. Đến năm 1976, địa phương tổ chức cất bốc và di dời các phần mộ khỏi khu căn cứ. Trong đó, một số hài cốt liệt sĩ được thân nhân đưa về quê hương hoặc an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Riêng 12 phần mộ chưa xác định được thân nhân được đưa về an táng tại khu đất công của xã Hòa Thắng. Do quá trình di dời trước đây không lập sơ đồ, không cắm bia riêng cho từng phần mộ nên thông tin về danh tính các liệt sĩ bị thất lạc. Đến tháng 5/1993, khi địa phương xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ, 12 phần mộ tiếp tục được di dời đến một nghĩa trang trên địa bàn xã.

Qua đối chiếu lời kể của nhân chứng cùng thông tin từ thân nhân liệt sĩ và tài liệu lịch sử, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng xác định các dữ liệu trùng khớp, đủ cơ sở tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm và số hóa thông tin.

Hài cốt các liệt sĩ được bàn giao về Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận tại xã Hồng Sơn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành khai quật đúng quy trình, cẩn trọng dò tìm từng lớp đất để tiếp cận hài cốt và các di vật. Cùng với đó, cán bộ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thực hiện gắn mã định danh và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyên môn, 12 bộ hài cốt các liệt sĩ được bàn giao về Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận tại xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng để quản lý và tổ chức an táng theo quy định.

Thu nhận hơn 1.500 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Sáng cùng ngày (23/7), Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, đại tá Nguyễn Tường Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc thu nhận, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Công an tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn người thân liệt sĩ thủ tục lấy mẫu sinh phẩm.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, năm 2025, đơn vị đã thu nhận 125 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Qua phân tích, đối sánh dữ liệu, cơ quan chức năng đã xác định và công nhận danh tính một liệt sĩ.

Trong đợt cao điểm từ ngày 23-26/7, công an tỉnh tổ chức thu nhận 1.521 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân theo họ ngoại các liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 16 điểm thu nhận tập trung trên địa bàn. Đồng thời, thành lập 3 tổ thu nhận lưu động đến tận nơi phục vụ các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại.

Gần 80 thân nhân liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm.

Tại chương trình, gần 80 thân nhân liệt sĩ đến từ các phường khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng đã được hướng dẫn thực hiện các bước thu nhận mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình chuyên môn.

Dữ liệu ADN sau khi thu nhận được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ đối sánh, xác minh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ hiện đại, mở thêm hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.