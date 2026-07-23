Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lâm Đồng quy tập 12 hài cốt liệt sĩ

Thái Lâm

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất việc quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại khu đất rẫy ở xã Hòa Thắng qua đối chiếu lời kể của nhân chứng, thông tin từ thân nhân liệt sĩ và tài liệu lịch sử.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ ở Hòa Thắng

Ngày 23/7, ông Thổ Minh Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại khu đất rẫy thuộc thôn Hồng Chính.

Việc quy tập do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND xã Hòa Thắng thực hiện. Cùng với quá trình khai quật, lực lượng chuyên môn đã lấy mẫu sinh phẩm, gắn mã định danh và số hóa thông tin phục vụ giám định ADN và xác định danh tính các liệt sĩ.

4-4139.png
Việc quy tập do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện.

Theo hồ sơ, tài liệu lịch sử và kết luận của Hội đồng Chính sách xã Hòa Thắng, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, căn cứ Lê Hồng Phong (còn gọi là khu Lê) là một trong những căn cứ cách mạng của tỉnh Bình Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 15/7/1967, quân địch mở chiến dịch lớn, sử dụng trực thăng, pháo binh và bộ binh tiến công vào khu căn cứ khiến 47 cán bộ, chiến sĩ và du kích hy sinh. Đến năm 1976, địa phương tổ chức cất bốc và di dời các phần mộ khỏi khu căn cứ. Trong đó, một số hài cốt liệt sĩ được thân nhân đưa về quê hương hoặc an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Riêng 12 phần mộ chưa xác định được thân nhân được đưa về an táng tại khu đất công của xã Hòa Thắng. Do quá trình di dời trước đây không lập sơ đồ, không cắm bia riêng cho từng phần mộ nên thông tin về danh tính các liệt sĩ bị thất lạc. Đến tháng 5/1993, khi địa phương xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ, 12 phần mộ tiếp tục được di dời đến một nghĩa trang trên địa bàn xã.

Qua đối chiếu lời kể của nhân chứng cùng thông tin từ thân nhân liệt sĩ và tài liệu lịch sử, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng xác định các dữ liệu trùng khớp, đủ cơ sở tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm và số hóa thông tin.

1.png
3.png
Hài cốt các liệt sĩ được bàn giao về Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận tại xã Hồng Sơn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành khai quật đúng quy trình, cẩn trọng dò tìm từng lớp đất để tiếp cận hài cốt và các di vật. Cùng với đó, cán bộ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thực hiện gắn mã định danh và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyên môn, 12 bộ hài cốt các liệt sĩ được bàn giao về Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận tại xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng để quản lý và tổ chức an táng theo quy định.

Thu nhận hơn 1.500 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Sáng cùng ngày (23/7), Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, đại tá Nguyễn Tường Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc thu nhận, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

img-7585.jpg
Công an tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn người thân liệt sĩ thủ tục lấy mẫu sinh phẩm.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, năm 2025, đơn vị đã thu nhận 125 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Qua phân tích, đối sánh dữ liệu, cơ quan chức năng đã xác định và công nhận danh tính một liệt sĩ.

Trong đợt cao điểm từ ngày 23-26/7, công an tỉnh tổ chức thu nhận 1.521 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân theo họ ngoại các liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 16 điểm thu nhận tập trung trên địa bàn. Đồng thời, thành lập 3 tổ thu nhận lưu động đến tận nơi phục vụ các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại.

img-5963-9773.jpg
Gần 80 thân nhân liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm.

Tại chương trình, gần 80 thân nhân liệt sĩ đến từ các phường khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng đã được hướng dẫn thực hiện các bước thu nhận mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình chuyên môn.

Dữ liệu ADN sau khi thu nhận được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ đối sánh, xác minh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ hiện đại, mở thêm hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Sáng 23/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận. Đoàn do ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, làm trưởng đoàn đã dâng hương tri ân 12 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập từ xã Hòa Thắng về an táng tại nghĩa trang.

dsc030731-9286.jpg
img-7561-3069.jpg
Thái Lâm
#quy tập hài cốt liệt sĩ #12 hài cốt liệt sĩ #giám định ADN #Lâm Đồng #xác định danh tính liệt sĩ #xã Hoà Thắng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe