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TPHCM tri ân ‘những người giữ lửa’

Ngô Tùng

TPO - Là những người vợ thương binh nặng, các dì, các cô không chỉ chăm lo mái ấm gia đình, nuôi dạy con cháu trưởng thành mà còn góp phần gìn giữ những giá trị tốt đẹp của truyền thống cách mạng, của lòng yêu nước và đạo lý nghĩa tình.

Ngày 23/7, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức chương trình họp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với chủ đề “Tri ân người giữ lửa”, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Chia sẻ tại buổi họp mặt, cô Phạm Mỹ Lan (ngụ ở phường Bình Tiên, vợ thương binh hạng 1/4 Lê Văn Miền) cho biết chồng bà là người lính trở về từ chiến trận với thương tật khiến mất sức khỏe 91%. Bà bày tỏ đây là điều không may của chồng nhưng cũng là nghị lực vươn lên như lời Bác Hồ căn dặn “Thương binh tàn nhưng không phế”.

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Những người vợ của các thương binh nặng tham gia giao lưu, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng theo người phụ nữ tảo tần này, từ khi ở khu an điều dưỡng cho đến lúc lập gia đình, chồng bà luôn chịu thương chịu khó, gánh vác nhiều công việc cùng vợ con. “Anh chăm lo chu đáo, thể hiện tình thương trong mọi việc với tôi. Đó chính là động lực để tôi cố gắng giữ lửa hạnh phúc gia đình và chăm lo cho chồng hơn 40 năm qua”, cô Lan nói.

Trong khi đó, cô Vũ Thị Kiều Hương (ngụ ở phường Chợ Lớn, vợ chú Hoàng Văn Khánh - thương binh 2/4) cho biết, từ năm 2015 bà tham gia công tác khu phố với mong muốn tiếp tục là người sống có ích dù đã về hưu.

Mong muốn làm nhiều nhưng sức lực có hạn, bà đã vận động chị em trong khu phố làm mũ len gửi đi ủng hộ trẻ em vùng cao. Cùng với đó, người phụ nữ này cũng tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh của thành phố, vận động chị em phụ nữ trồng cây xanh, tạo dựng hẻm phố xanh - sạch - đẹp, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tham gia cống hiến nhiều hơn.

Gìn giữ những giá trị tốt đẹp của lòng yêu nước và đạo lý nghĩa tình

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Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu ghi nhận sự đồng hành, sẻ chia quý báu của những người phụ nữ can trường.

Phát biểu tại chương trình, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chia sẻ, dù chiến tranh đã kết thúc nhưng hậu quả chiến tranh còn hiện hữu trong cuộc sống nhiều gia đình. Suốt hàng chục năm, thậm chí gần trọn cuộc đời các dì, các cô đã lặng lẽ chăm sóc người chồng mang trên mình thương tật chiến tranh; vừa là người vợ, người mẹ, người con trong gia đình, vừa là chỗ dựa tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các thương binh vượt qua đau đớn, mặc cảm, vươn lên sống có ích cho gia đình và xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, các dì, các cô không chỉ chăm lo mái ấm gia đình, nuôi dạy con cháu trưởng thành mà còn góp phần gìn giữ những giá trị tốt đẹp của truyền thống cách mạng, của lòng yêu nước và đạo lý nghĩa tình.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn xác định chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị, là đạo lý và cũng là mệnh lệnh từ trái tim. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” phải được thực hiện bằng tình cảm chân thành, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, lâu dài và có tính bền vững, sâu sắc đối với người có công và thân nhân của họ.

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Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM và bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, tặng quà cám ơn những người vợ thương binh.
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Lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu phụ nữ tiêu biểu. Ảnh: Ngô Tùng

Trước đó, phát biểu ôn lại truyền thống, bà Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, nêu rõ: Có những hy sinh không được ghi bằng những tấm huân chương, không hiện diện trên những trang sử, nhưng lại được viết bằng biết bao tháng năm tảo tần, bằng từng bữa cơm, viên thuốc, từng đêm thức trắng chăm sóc người chồng đau yếu, bằng sự nhẫn nại, bao dung và một tình yêu thủy chung son sắt. Chính các cô đã tiếp thêm nghị lực để các thương binh, bệnh binh vượt qua mặc cảm, vượt lên nỗi đau chiến tranh, tiếp tục sống có ích cho gia đình và xã hội.

“Nếu những người lính là biểu tượng của lòng quả cảm nơi chiến trường thì những người vợ thương binh, bệnh binh nặng chính là biểu tượng của đức hy sinh, của tình nghĩa vợ chồng và của sức mạnh bền bỉ trong cuộc sống đời thường. Sự cống hiến của các cô tuy thầm lặng nhưng vô cùng cao quý, góp phần gìn giữ hạnh phúc gia đình, bồi đắp truyền thống cách mạng và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”.

Dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã trao quà tri ân 168 đại biểu (mỗi phần quà trị giá 2,5 triệu đồng), đại diện cho 570 người vợ thương binh nặng, thương binh đặc biệt nặng đang sinh sống trên địa bàn TPHCM.

Ngô Tùng
#hành trình tri ân #vợ thương binh #liệt sĩ #Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM #Bộ Tư lệnh TPHCM #Mẹ Việt Nam anh hùng #27/7

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