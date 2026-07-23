Iran sẽ kích hoạt 'kịch bản mới' nếu Mỹ tiếp tục không kích

TPO - Iran tuyên bố đã chuẩn bị các "kịch bản mới" để đáp trả nếu Mỹ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào nước này, đồng thời cảnh báo mọi nỗ lực can thiệp vào eo biển Hormuz sẽ chỉ dẫn đến "thất bại không thể khắc phục" đối với Washington.

Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ triển khai "các kịch bản mới" nếu Mỹ tiếp tục các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ nước này, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Defapress hôm thứ Năm (23/7), người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akrami-Nia cho rằng cuộc xung đột đã bước sang một giai đoạn mới sau khi Mỹ "vi phạm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh".

Theo ông Akrami-Nia, lực lượng vũ trang Iran sẽ tiếp tục các hoạt động đáp trả chừng nào Mỹ còn nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và các khu vực ven biển của Iran.

"Phía Mỹ phải hiểu rằng tình trạng này không thể kéo dài mãi mãi. Nếu họ tiếp tục các hành động phá hoại nhằm vào các khu vực phía nam đất nước chúng tôi, Iran sẽ áp dụng những biện pháp mới... Các kịch bản mới đã được xây dựng, công tác chuẩn bị đã được tiến hành, và chúng tôi sẽ đáp trả theo một cách khác để ngăn chặn đối thủ tiếp tục cuộc chiến", ông nói.

Ảnh minh hoạ.

Người phát ngôn quân đội Iran cũng khẳng định Lực lượng Không quân và Phòng không Iran đã tận dụng thời gian ngừng bắn để củng cố năng lực tác chiến, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản.

Đề cập đến khả năng Mỹ tiến hành một chiến dịch trên bộ, ông Akrami-Nia cho biết Tehran không loại trừ bất kỳ phương án nào.

"Chúng tôi không loại trừ bất kỳ hành động nào của đối phương. Vì lý do này, chúng tôi đã tăng cường sự chuẩn bị cho mọi kịch bản mà đối phương có thể lựa chọn. Tuy nhiên, nếu xảy ra một cuộc tấn công trên bộ, đối phương sẽ bộc lộ nhiều điểm yếu hơn so với các cuộc không kích hoặc tấn công tầm xa", ông nói.

Theo phía Iran, quân đội Mỹ đã tiến hành 12 đêm không kích liên tiếp nhằm vào lãnh thổ nước này, trong đó Tehran cáo buộc Washington tấn công cả các mục tiêu dân sự và coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về tình hình tại eo biển Hormuz.

Trong một tuyên bố, IRGC cho biết một tàu chở dầu đã bốc cháy khi cố vượt qua eo biển Hormuz, trong khi hai tàu khác phải quay đầu.

IRGC cảnh báo mọi nỗ lực của Washington nhằm can thiệp vào hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz sẽ chỉ dẫn đến "thất bại không thể khắc phục".