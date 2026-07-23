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Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ: 'Iran đang thuyết phục chúng tôi đàm phán'

Minh Hạnh

TPO - Trả lời các phóng viên bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Manila (Philippines), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố: “Iran đang thuyết phục chúng tôi, cả trực tiếp và gián tiếp, rằng hãy thỏa thuận, hãy đối thoại”.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trên được Ngoại trưởng Rubio đưa ra để bình luận về những lời đe dọa gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng quân đội nước này sẽ “ném bom và phá hủy” một cây cầu hoặc nhà máy điện mỗi khi Iran nhắm mục tiêu vào một con tàu ở eo biển Hormuz.

Theo ông Rubio, mỗi khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn, “những người nắm quyền ở Tehran hoặc là sẽ phá vỡ thỏa thuận, hoặc là muốn thay đổi nó”.

“Họ sẽ tiếp tục phải trả giá, và cái giá ấy đang cao hơn mỗi ngày. Hiện tại, rõ ràng là họ vẫn chưa tỉnh ngộ. Và vì vậy, tổng thống không thấy nhiều lợi ích trong việc đáp trả những lời đề nghị của họ vào thời điểm này. Thẳng thắn mà nói, Iran rõ ràng chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận, ít nhất là không phải một thỏa thuận mà họ sẵn sàng tuân thủ. Chính sách của tổng thống là ăn miếng trả miếng. Thành thật mà nói, đó chính là điều sẽ xảy ra”, ông Rubio kết luận.

Cùng ngày, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết học thuyết phòng thủ của Iran là “ăn miếng trả miếng” đối với bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng của nước này.

Bài đăng của ông Araghchi phù hợp với thông điệp được đưa ra bởi các tướng lĩnh quân đội cấp cao của Iran. Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Seyyed Majid Mousavi - cho biết, bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào những cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran đều sẽ bị đáp trả ngay lập tức. Iran cảnh báo sẽ cắt điện cho các đồng minh của Mỹ đang đóng quân trong khu vực.

Những tuyên bố này cho thấy, Iran dự định sẽ đáp trả các cuộc tấn công một cách tương xứng, chứ không phải leo thang một cách mạnh mẽ hơn.

Minh Hạnh
CNN
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