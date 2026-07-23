'Giải cứu' Đại lộ Thăng Long thoát ngập

TPO - Các trạm bơm Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3, Đồng Tép cùng tuyến kênh dẫn nước từ đường gom Đại lộ Thăng Long về cơ bản đã hoàn thành, hiện gấp rút hoàn thiện cảnh quan để tiến tới khớp nối toàn bộ hệ thống.