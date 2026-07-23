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Xã hội

'Giải cứu' Đại lộ Thăng Long thoát ngập

Phùng Linh

TPO - Các trạm bơm Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3, Đồng Tép cùng tuyến kênh dẫn nước từ đường gom Đại lộ Thăng Long về cơ bản đã hoàn thành, hiện gấp rút hoàn thiện cảnh quan để tiến tới khớp nối toàn bộ hệ thống.

Loạt trạm bơm chống ngập dọc Đại lộ Thăng Long đã đi vào vận hành.
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Nằm trong danh mục 12 dự án khẩn cấp của Thành phố, công trình nâng công suất hệ thống trạm bơm dọc tuyến Đại lộ Thăng Long đã cơ bản hoàn tất và đang bước vào công đoạn hoàn thiện phụ trợ, cảnh quan.
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Dự án bao gồm 4 hạng mục chính: nâng cấp các trạm bơm Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3, Đồng Tép và lắp đặt mới hệ thống bơm dã chiến khu vực Bắc An Khánh.
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Đến nay, hệ thống kênh thu gom và dẫn nước toàn tuyến cho các đường gom, hầm chui dân sinh cùng trục cao tốc Đại lộ Thăng Long đã hoàn tất. Ghi nhận qua những trận mưa lớn đầu mùa, hệ thống kênh dẫn cùng các trạm bơm tại đây đã phát huy rõ hiệu quả thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông cho khu vực.
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Tại khu vực bể chứa, nhà thầu đã triển khai lắp đặt dàn máy bơm công suất lớn lên tới 6 m3, sẵn sàng tiêu thoát nước qua 3 cửa xả thẳng ra sông Nhuệ.
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Song song với đó, tuyến kênh dẫn nước kết nối với các trạm bơm cũng đã được nạo vét, mở rộng và gia cố nhằm bảo đảm khả năng tiếp nhận, dẫn truyền lượng nước lớn khi xảy ra mưa bão.
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Nằm trong kế hoạch cải tạo hạ tầng đồng bộ thuộc Dự án đường ven sông Cầu Ngà nối dài 3 km (tổng vốn đầu tư hơn 480 tỷ đồng), hạng mục cống vòm tại khu vực cầu Ngà đang được các đơn vị khẩn trương thi công.
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Đến nay, các hạng mục ngầm, bể hút và hệ thống đường ống quy mô lớn về cơ bản đã hoàn tất, tạo tiền đề quan trọng để dự án chuyển sang giai đoạn lắp đặt các tổ máy bơm công suất lớn.
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Theo thiết kế, cụm 3 trạm bơm có tổng công suất khoảng 12 m³/s. Được hoàn thành và đưa vào vận hành, hệ thống này sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu úng cho khu vực phía Tây Hà Nội, giảm nguy cơ ngập sâu tại các vùng trũng thấp, khu vực đê Cầu Ngà cũng như bảo đảm an toàn cho các tuyến giao thông quan trọng.
Phùng Linh
#trạm bơm #kênh dẫn nước #cầu Ngà #đường Thăng Long #hệ thống thoát nước

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