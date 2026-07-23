'Giải cứu' Đại lộ Thăng Long thoát ngập

TPO - Các trạm bơm Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3, Đồng Tép cùng tuyến kênh dẫn nước từ đường gom Đại lộ Thăng Long về cơ bản đã hoàn thành, hiện gấp rút hoàn thiện cảnh quan để tiến tới khớp nối toàn bộ hệ thống.
Tại khu vực bể chứa, nhà thầu đã triển khai lắp đặt dàn máy bơm công suất lớn lên tới 6 m3, sẵn sàng tiêu thoát nước qua 3 cửa xả thẳng ra sông Nhuệ.
Song song với đó, tuyến kênh dẫn nước kết nối với các trạm bơm cũng đã được nạo vét, mở rộng và gia cố nhằm bảo đảm khả năng tiếp nhận, dẫn truyền lượng nước lớn khi xảy ra mưa bão.
Nằm trong kế hoạch cải tạo hạ tầng đồng bộ thuộc Dự án đường ven sông Cầu Ngà nối dài 3 km (tổng vốn đầu tư hơn 480 tỷ đồng), hạng mục cống vòm tại khu vực cầu Ngà đang được các đơn vị khẩn trương thi công.