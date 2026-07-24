Nguy cơ xuất hiện điểm nghẽn mới trong xung đột Mỹ - Iran

TPO - Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công các tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ, làm dấy lên nguy cơ xuất hiện thêm một điểm nghẽn đối với vận tải dầu mỏ toàn cầu bên cạnh eo biển Hormuz.

Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ, đồng thời áp đặt phong tỏa hải quân đối với Riyadh. Nếu tình hình kéo dài, ngoài eo biển Hormuz, khu vực Bab el-Mandeb cũng có nguy cơ trở thành điểm nghẽn mới đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Lực lượng Houthi đóng tại Yemen, kiểm soát các khu vực gần eo biển Bab el-Mandeb hôm thứ Hai (20/7) tuyên bố sẽ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Ả Rập Xê Út, điều mà một số nhà phân tích cho là động thái chiến thuật của Iran nhằm tìm kiếm lợi thế đàm phán.

Năm tàu ​​chở dầu đã đổi hướng trên Biển Đỏ để tránh eo biển Bab el-Mandeb vào thứ Tư (22/7) và ba tàu chở dầu chở dầu của Ả Rập Xê Út xuất khẩu sang Trung Quốc và Ấn Độ đã quay đầu vào thứ Ba (21/7).

Lực lượng Houthi cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ, gồm Encelia và Layla.

Hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út SPA dẫn lời một nguồn tin chính thức cho biết tàu Encelia đã bị trúng đạn, gây ra hỏa hoạn ở mũi tàu. Trong khi vụ tấn công vào tàu Layla chưa có thông tin chi tiết.

Hàng triệu thùng dầu của Ả Rập Xê Út mỗi ngày đang được vận chuyển đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ để tránh eo biển Hormuz. Nếu các lô hàng không thể đi qua eo biển phía nam Biển Đỏ, chúng chỉ còn lựa chọn duy nhất là tuyến đường phía bắc qua kênh đào Suez, điều này sẽ làm tăng thêm nhiều tuần và chi phí cho hành trình.

Các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ cho biết, mối đe dọa của lực lượng Houthi về việc áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Ả Rập Xê Út có thể làm leo thang chiến tranh đáng kể và gây áp lực lớn lên quân đội Mỹ.

Dữ liệu vận chuyển cho thấy, hai tàu chở dầu thô cỡ lớn của Trung Quốc, chở tổng cộng 4 triệu thùng dầu của Ả Rập Xê Út, đang hướng về eo biển Bab el-Mandeb vào thứ Năm (23/7).

Trong bối cảnh đó, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành đợt không kích thứ 12 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Tehran tuyên bố đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào nhiều căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan và Kuwait.

CENTCOM công bố video cho thấy lực lượng Mỹ tiến hành vòng tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu ở Iran.

Tổng thống Trump ra tối hậu thư

Trước khi căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ, hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran nếu nước này nhắm mục tiêu vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran cảnh báo, nếu lời đe dọa của ông Trump đối với cơ sở hạ tầng được thực hiện, lực lượng Iran sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dầu khí, nhà máy điện và kinh tế trong khu vực, đồng thời ngăn chặn việc xuất khẩu "dù chỉ một giọt dầu".

Vài giờ sau, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran báo cáo một vụ nổ tại tuyến đường gài mìn ở phía nam eo biển Hormuz, cho biết một trong ba tàu chở dầu đã bốc cháy trong khi hai tàu còn lại quay trở lại. Lực lượng Vệ binh cho biết eo biển này nằm dưới sự kiểm soát của Tehran và "đã bị phong tỏa hoàn toàn", cảnh báo không tàu chở dầu nào được phép ra vào mà không có sự phối hợp với Iran.

Trong 12 ngày giao tranh kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6 đổ vỡ, các cuộc tấn công của Mỹ đã lan rộng từ phía nam sang các khu vực phía tây và trung tâm của Iran.

Truyền thông Iran hôm thứ Năm đưa tin, Mỹ đã hai lần tấn công một mục tiêu quân sự ở Bushehr, gần nhà máy điện hạt nhân thương mại duy nhất đang hoạt động của nước này, đánh dấu cuộc tấn công thứ ba tại đây trong vòng hai ngày.

Đài truyền hình nhà nước đưa tin hai người thiệt mạng và 11 người bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào cửa khẩu biên giới Shalamcheh giáp với Iraq.