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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump 'sắp' đưa ra quyết định về cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang nghiêm túc cân nhắc phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, với mức độ có thể vượt xa các đợt không kích trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (23/7) cho biết ông đang cân nhắc về khả năng nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, bao gồm những cuộc tấn công có thể vượt xa quy mô của "Chiến dịch Epic Fury" trước đây.

Lãnh đạo Nhà Trắng thừa nhận, quyết định như vậy sẽ có thể dẫn đến các cuộc tấn công đáp trả và nhấn mạnh rằng ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

"Tôi đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn, lớn hơn bao giờ hết. Tôi sắp đưa ra quyết định. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Trump không đưa ra thời hạn cho quyết định của mình. Hai quan chức Mỹ cũng xác nhận hiện chưa có lệnh triển khai mới và quân đội chưa nhận được chỉ thị mở chiến dịch.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ông Trump, Israel sẽ tham gia ngay lập tức nếu được Mỹ yêu cầu, nhưng nhấn mạnh Washington vẫn có thể tự tiến hành chiến dịch. Đồng thời, ông cảnh báo việc Israel tham chiến có thể kéo theo các đòn trả đũa từ phía Iran.

Về triển vọng ngoại giao, ông Trump cho rằng Tehran vẫn muốn đàm phán nhưng chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận.

Hai nguồn tin khu vực am hiểu về các nỗ lực hòa giải cho biết giới lãnh đạo Iran chưa chấp nhận đề xuất mới nhất được đưa ra.

"Chúng tôi đang cố gắng, nhưng phía Iran không hợp tác", một trong số họ nói.

Trong 12 ngày qua, Mỹ đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, nhằm ngăn chặn các hoạt động đe dọa tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran không thay đổi lập trường mà mở rộng các hoạt động quân sự trong khu vực.

Song song với đó, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen đã tăng cường tấn công các tàu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ, làm gia tăng rủi ro đối với một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Diễn biến này góp phần đẩy giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố nếu Houthi tiếp tục tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ, Mỹ sẽ quy trách nhiệm trực tiếp cho Iran.

Ông nhấn mạnh Houthi là lực lượng ủy nhiệm của Tehran và cảnh báo Washington "sẽ giáng những đòn trừng phạt quân sự nặng nề vào Iran và lực lượng Houthi" nếu các cuộc tấn công tiếp diễn.

Quỳnh Như
Axios
#Mỹ #Iran #chiến tranh #quân sự #Israel #Houthi #eo biển Hormuz #Biển Đỏ #leo thang #Trung Đông

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