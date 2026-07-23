Việt Nam mong muốn đón Tổng thống Mỹ dự Tuần lễ cấp cao APEC

TPO - Tiếp Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng bày tỏ mong muốn Mỹ ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027, tích cực phối hợp triển khai các ưu tiên và sáng kiến của Việt Nam.

Ngày 23/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks, nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong Chính quyền Mỹ, Đại sứ Jennifer Wicks sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt - Mỹ phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; đánh giá quan hệ hai nước đang có nền tảng vững chắc và nhiều dư địa để tiếp tục phát triển.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks. Ảnh: Mofa.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị Đại sứ phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan Việt Nam thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ và các lĩnh vực tiềm năng khác.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mong muốn Mỹ ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027, tích cực phối hợp triển khai các ưu tiên và sáng kiến của Việt Nam; bày tỏ mong muốn được đón Tổng thống Donald Trump tham dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Việt Nam.

Đại sứ Jennifer Wicks chia sẻ vinh dự đã trình Quốc thư và chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ.

Đại sứ đánh giá, quan hệ Mỹ - Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, có nền tảng vững chắc và nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác; khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.