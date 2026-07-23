Thông tin về việc di dời trung tâm hành chính Đà Nẵng

TPO - Trước thông tin dư luận quan tâm về đề xuất di dời Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng về phía Nam, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng khẳng định đến nay chưa có bất kỳ chủ trương cụ thể hay quyết định chính thức nào liên quan đến việc di dời. Các ý tưởng được nêu tại hội thảo quy hoạch mới chỉ là đề xuất nghiên cứu của các chuyên gia.

Chỉ mới là ý tưởng, đề xuất của các cá nhân

Chiều 23/7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm, liên quan đến thông tin một số chuyên gia đề xuất di dời Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng về phía Nam tại các hội thảo quy hoạch gần đây, ông Lê Văn Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng - cho biết: Đến nay, Sở Xây dựng chưa nhận được bất kỳ chủ trương cụ thể hay quyết định chính thức nào của thành phố về việc di dời Trung tâm Hành chính.

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng - trả lời tại buổi họp báo.

Theo ông Tuấn, UBND TP. Đà Nẵng và Sở Xây dựng luôn trân trọng, cầu thị, ghi nhận các ý kiến đóng góp, phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học tại các diễn đàn quy hoạch. Những góc nhìn, đề xuất mới về phát triển và dịch chuyển không gian đô thị là nguồn tư liệu để các cơ quan quản lý tham khảo trong quá trình nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển lâu dài của thành phố.

Tuy nhiên, việc định vị hoặc di chuyển không gian Trung tâm Hành chính là một chủ trương đặc biệt lớn, có tác động sâu rộng đến cấu trúc kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đời sống người dân cũng như định hướng phát triển chung của thành phố.

Theo Sở Xây dựng, nếu có sự thay đổi trong tương lai thì việc này phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển dài hạn, phù hợp với chủ trương của Trung ương, Quy hoạch thành phố và Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đã được phê duyệt. Quá trình nghiên cứu cần được thực hiện một cách thận trọng, khoa học và toàn diện, đồng thời cân nhắc kỹ các yếu tố về nguồn lực đầu tư, hiệu quả sử dụng, tác động đến giao thông đô thị và khả năng kết nối vùng.

Ông Lê Văn Tuấn cũng nhấn mạnh, các ý tưởng được nêu tại các hội thảo hiện mới chỉ dừng ở mức nghiên cứu của cá nhân các chuyên gia. Trước khi đưa ra bất kỳ định hướng nào, thành phố sẽ phải thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình, lấy ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và người dân theo đúng quy định.

Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng hiện nay.

"Sở Xây dựng chưa nhận được bất kỳ chủ trương cụ thể hay quyết định chính thức nào liên quan đến việc di dời Trung tâm Hành chính", ông Tuấn khẳng định và đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp thông tin chính xác, khách quan, tránh tạo ra những luồng dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và tâm lý xã hội trên địa bàn thành phố.

Đẩy nhanh dự án đường sắt tốc độ cao

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong liên quan đến việc thành phố có định hướng, cơ chế hoặc giải pháp gì để thúc đẩy phát triển cho khu vực phía Nam trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng Lê Văn Tuấn cho biết: Thành phố đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, một trong những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Theo Nghị quyết số 172 của Quốc hội, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài hơn 1.540 km. Đoạn đi qua Đà Nẵng dài khoảng 116 km, đi qua 24 xã, phường, từ phường Hải Vân đến xã Núi Thành. UBND TP. Đà Nẵng được giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật trên toàn tuyến đi qua địa bàn.

Để triển khai nhiệm vụ, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án. UBND thành phố cũng thành lập hai tổ công tác để điều hành, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Đến nay, nhiều phần việc quan trọng đã được triển khai, trong đó Dự án Khu tái định cư Điện Bàn Bắc phục vụ đường sắt tốc độ cao đã được khởi công từ ngày 19/8/2025. Thành phố cũng đã phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án với tổng mức đầu tư hơn 19.551 tỷ đồng, đồng thời đề xuất Trung ương bố trí hơn 1.340 tỷ đồng vốn thực hiện trong năm 2026 và hơn 17.246 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang triển khai các nhiệm vụ như cắm mốc ranh giới, đo đạc, rà soát số hộ dân và mồ mả bị ảnh hưởng, lập quy hoạch các khu tái định cư, nghĩa trang và các dự án phục vụ công tác giải phóng mặt bằng...