'Lời hứa với Mẹ' tiếp nối hành trình đưa liệt sĩ trở về

TPO - Hành trình của những người mẹ mòn mỏi chờ con, những cựu chiến binh nhiều lần trở lại chiến trường tìm đồng đội và nỗ lực ứng dụng khoa học, công nghệ để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được tái hiện giàu cảm xúc trong chương trình chính luận nghệ thuật “Tổ quốc ghi công - Lời hứa với Mẹ”.

Diễn ra tối 23/7 tại Hà Nội, chương trình có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chương trình do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức. Video: QPVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và đại diện các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình là hoạt động tuyên truyền chính trị trọng điểm, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mở đầu bằng trường ca nghệ thuật "Đất nước", chương trình khắc họa hình ảnh những chàng trai tuổi đôi mươi gác lại mái trường, gia đình và những ước mơ riêng để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Không tái hiện chiến tranh bằng những trận đánh, sân khấu lựa chọn cách kể giàu tính biểu tượng, làm nổi bật hình ảnh những con người bình dị đã trở thành anh hùng khi đất nước cần.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Mạch cảm xúc được nối tiếp qua các phóng sự, tiết mục nghệ thuật và phần giao lưu với nhân chứng lịch sử. Những câu chuyện về một thế hệ thanh niên hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc, nỗi chờ đợi của các Mẹ Việt Nam anh hùng, hành trình tìm kiếm đồng đội của các cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên hay những cuộc trở về sau nhiều thập kỷ đã khắc họa sinh động hành trình tri ân vẫn được tiếp nối sau chiến tranh.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với các cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên, trong đó có nhạc sĩ, cựu chiến binh Trương Quý Hải và cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim. Những câu chuyện về nhiều lần trở lại chiến trường xưa để tìm đồng đội đã làm nổi bật lời hẹn chưa bao giờ khép lại của những người lính sau chiến tranh.

Chương trình cũng dành dung lượng phản ánh Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó khẳng định quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Những tiết mục lay động trái tim trong chương trình.

Thông điệp ấy tiếp tục được làm rõ qua trường đoạn "Khoa học dẫn đường cho những cuộc trở về", nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ trong việc mở ra thêm cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Một trường đoạn khác của chương trình kể về hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên trở về sau hơn nửa thế kỷ nằm lại tại Lào. Từ câu chuyện cụ thể ấy, chương trình gửi gắm niềm tin rằng hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được nối dài, để ngày càng có thêm nhiều gia đình được đón người thân trở về.

Khép lại bằng các ca khúc "Còn gì đẹp hơn" và "Mẹ Việt Nam anh hùng", chương trình gửi gắm thông điệp: "Lời hứa với Mẹ" không chỉ là lời tri ân đối với những người đã ngã xuống mà còn là lời hứa trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là sự trở về của một người lính, mà còn là minh chứng cho truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.