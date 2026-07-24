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Thế giới

Chiến sự Nga - Ukraine: Tổng thống Zelensky vạch ra hai kịch bản trước mùa đông

Minh Hạnh

TPO - Về diễn biến tiếp theo trong cuộc xung đột với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định, có hai kịch bản khả thi trước khi mùa đông đến: Chấm dứt xung đột thông qua đàm phán với Nga, hoặc leo thang quân sự.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Pravda)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 23/7, Tổng thống Ukraine Zelensky nói: “Chúng ta có hai con đường phía trước trong mùa đông này. Con đường thứ nhất là tìm cách ngồi vào bàn đàm phán với Nga và chấm dứt cuộc chiến. Đó là ưu tiên hàng đầu, là điều mà tôi đang tập trung vào. Chúng tôi hiểu rõ mình đang đối phó với ai. Một lựa chọn thay thế là leo thang xung đột và tăng cường huy động lực lượng”.

Trước đó hồi cuối tháng 5, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine có một "cơ hội" trước mùa đông tới để đàm phán với Nga về việc chấm dứt xung đột.

Ngày 25/6, tổng thống Ukraine cho biết ông đã phê duyệt một chiến dịch kéo dài 40 ngày của Cơ quan An ninh Ukraine nhằm gây áp lực buộc Nga phải đàm phán.

Ngày 22/7, Bloomberg đưa tin, chính quyền Nga chỉ sẵn sàng quay lại đàm phán một khi đã giành quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk, điều mà họ hy vọng sẽ đạt được vào cuối năm 2026.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 23/7, Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ có một số kế hoạch để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông thông báo sẽ có chuyến thăm Mỹ trong những ngày hoặc tuần tới, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng một cuộc gặp ba bên mới giữa đại diện của Ukraine, Mỹ và Nga sẽ diễn ra trước mùa thu. Theo Tổng thống Zelensky, nếu mọi việc phụ thuộc vào Ukraine, cuộc gặp này lẽ ra đã diễn ra vào tháng 7: "Nhưng không phải mọi thứ đều phụ thuộc vào chúng tôi".

Vai trò trung gian hòa giải của Mỹ trong các cuộc đàm phán Nga - Ukraine phần lớn đã bị đình trệ kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Trong những tuần gần đây, đã có ​​sự thay đổi đáng chú ý trong giọng điệu của tổng thống Mỹ và chính quyền của ông đối với Ukraine. Một bước đột phá đáng chú ý là cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.

Minh Hạnh
Pravda
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