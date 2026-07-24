Ảnh vệ tinh chụp Iran tiết lộ điều đáng lo với Mỹ và Israel

TPO - Theo giới chức Israel và phương Tây cũng như ảnh vệ tinh, Iran đã nhanh chóng khôi phục các cơ sở hạ tầng bị hư hại trong chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel những tháng gần đây, từ căn cứ tên lửa nằm sâu trong núi đến cầu, cảng và cơ sở sản xuất.

Một số tên lửa của Iran. (Ảnh: Getty)

Tốc độ phục hồi nhanh hơn dự kiến khiến một số quan chức Israel lo ngại. Điều đó cũng phần nào lý giải vì sao Iran vẫn duy trì được khả năng chống chịu, bất chấp chiến dịch không kích với hơn 20.000 đòn tấn công vào những ngày cao điểm của cuộc chiến. Mỹ hiện vẫn tiếp tục không kích dọc bờ biển Iran, nhằm phá vỡ khả năng kiểm soát eo biển Hormuz.

Ở khu vực gần thành phố Kangavar thuộc miền tây Iran, ảnh vệ tinh của Planet Labs chụp hồi tháng 3 cho thấy 2 cửa hầm và tuyến đường dẫn vào căn cứ tên lửa của Iran bị hư hại sau các cuộc không kích đánh sập lối vào. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, ảnh vệ tinh của Airbus cho thấy con đường trải nhựa mới dẫn tới cửa hầm đã được khơi thông.

Trong trường hợp khác, quan chức quân đội Israel cho biết chỉ trong vài ngày Iran đã sửa xong cây cầu bị Israel đánh trúng bằng 3 quả bom. Điều này khiến giới chức Israel bất ngờ và phải xem xét lại hiệu quả của các đòn tấn công.

Ảnh vệ tinh của Planet Labs đầu tháng 7 cũng cho thấy các hoạt động tái thiết xưởng đóng tàu ở cảng Bandar Anzali ven biển Caspi. Cơ sở này có liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Israel cho biết đã tấn công hàng chục mục tiêu tại xưởng này hồi tháng 3, bao gồm tàu chiến, cảng, trung tâm chỉ huy và xưởng sửa chữa tàu, nhằm cắt đứt tuyến hậu cần giữa Nga và Iran. Tel Aviv coi đây là một trong những đòn đánh quan trọng nhất của cuộc chiến.

Ông Ran Kochav - cựu chỉ huy lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa Israel, cho rằng tốc độ phục hồi hiện nay giống như năng lực mà Iran thể hiện sau cuộc chiến Israel-Iran kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái.

“Họ đã bổ sung lại kho dự trữ. Iran có năng lực công nghiệp hóa và tái thiết rất ấn tượng”, ông nói.

Iran phải đối mặt với nhiệm vụ khổng lồ, tốn kém và mất nhiều thời gian để khắc phục thiệt hại do các cuộc không kích của Mỹ và Israel gây ra. Tuy nhiên, tiến độ khôi phục nhanh chóng trên khắp cả nước đang làm suy yếu những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, rằng chiến dịch ném bom đã “giáng đòn chí mạng” vào Tehran.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định, chiến dịch quân sự đã phá hủy kho tên lửa và năng lực sản xuất tên lửa của Iran, đánh chìm đội tàu hải quân nước này, làm suy yếu các lực lượng đồng minh của Tehran và bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Đây là một chiến thắng vang dội nếu đánh giá bằng bất kỳ tiêu chí khách quan nào”, bà nói.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cơ quan phụ trách khu vực Trung Đông, từ chối bình luận. Văn phòng Thủ tướng Israel và quân đội Israel cũng không phản hồi.

Ảnh vệ tinh chụp khu vực Kangavar ở miền tây Iran cho thấy lối vào đường hầm và căn cứ tên lửa bị hư hại sau khi trúng bom, nhưng con đường trải nhựa xuất hiện chỉ sau vài tuần. (Ảnh: Planet Labs, Airbus)

Khôi phục gần như toàn bộ năng lực

Quân đội Mỹ vừa hoàn tất ngày không kích thứ 12 liên tiếp nhằm vào các cơ sở tên lửa, máy bay không người lái, trung tâm tác chiến và hạ tầng quân sự của Iran. Mục tiêu là buộc Tehran từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz, sau khi thỏa thuận mà ông Trump ký hồi tháng 6 đổ vỡ.

Dù liên tục hứng chịu không kích, Iran vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào tàu biển và phóng tên lửa vào các đồng minh của Mỹ trong khu vực như Kuwait, Bahrain và Jordan. Cuối tuần qua, cuộc tấn công của Iran vào Jordan khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Ông Tal Inbar, chuyên gia cao cấp của tổ chức Missile Defense Advocacy Alliance (Mỹ), nhận định: “Hóa ra những tin đồn rằng kho tên lửa của Iran đã cạn kiệt hoặc suy giảm nghiêm trọng là không chính xác”.

Một quan chức quân đội Israel nhận định, Iran vẫn có thể khôi phục gần như toàn bộ năng lực, bao gồm sản xuất tên lửa, bởi nước này vẫn sở hữu đội ngũ chuyên gia và công nghệ cần thiết.

Theo các quan chức Israel, Mỹ và Israel trong nhiều trường hợp chỉ đánh sập các cửa hầm dẫn vào căn cứ tên lửa nằm sâu trong lòng núi, thay vì phá hủy hoàn toàn công trình của Iran. Kho vũ khí bên trong vẫn còn nguyên vẹn và Iran đang mở lại các đường hầm này.

Ông Jim Lamson - nghiên cứu viên tại Trường King’s College London và cựu chuyên gia phân tích của CIA, cho rằng việc khôi phục các cơ sở sản xuất những linh kiện công nghệ cao như sợi carbon – vật liệu quan trọng trong chế tạo tên lửa, có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Tuy nhiên, ông nhận định Iran có thể đã tích trữ số lượng lớn linh kiện tại các cơ sở ngầm, đủ để lắp ráp hàng chục hoặc hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái trong thời gian ngắn.

Tình báo Israel tin rằng Iran có thể đã chuyển hàng nghìn máy ly tâm vào các đường hầm bên trong núi Pickaxe. Nếu đúng, điều này cho thấy Tehran có thể tái khởi động chương trình hạt nhân.