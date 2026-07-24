Tổng thống Mỹ Trump hé lộ chủ đề then chốt khi đón Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ thảo luận về vấn đề trí tuệ nhân tạo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông đến thăm Mỹ vào ngày 24/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra sau cuộc gặp hồi tháng 5, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc. Thời điểm đó, ông Trump đã mời ông Tập đến Nhà Trắng.

"Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Mỹ vào ngày 24/9. Chúng tôi đã nói về vấn đề trí tuệ nhân tạo khi tôi ở Bắc Kinh, và chúng tôi sẽ nói về nó một lần nữa”, ông Trump thông báo.

Tổng thống Trump từng gọi trí tuệ nhân tạo là “điều vĩ đại nhất mà bất cứ ai từng thấy", và nói rằng Mỹ phải luôn đi trước Trung Quốc trong cuộc đua giành quyền thống trị công nghệ này.

Hôm 22/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận về sự cần thiết phải xác định các lĩnh vực hợp tác để đặt nền tảng cho một "chuyến thăm tích cực".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian hồi đầu tuần cho biết, Trung Quốc và Mỹ đã “duy trì liên lạc về các thỏa thuận cho cuộc gặp gỡ giữa các nguyên thủ quốc gia vào cuối năm nay”.

“Ngoại giao cấp nguyên thủ quốc gia mang lại những quyết sách chiến lược không thể thay thế cho quan hệ Mỹ - Trung”, người phát ngôn nói.

Tuy nhiên, một thỏa thuận mong manh giữa hai siêu cường toàn cầu có thể trở nên phức tạp hơn bởi những cáo buộc mới của ông Trump hồi tuần trước về việc Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ - những cáo buộc mà Bắc Kinh đã phủ nhận.

Quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã phần nào ổn định dưới một thỏa thuận thương mại tạm thời đạt được giữa ông Trump và ông Tập vào tháng 10 năm ngoái, nhưng những khác biệt sâu sắc vẫn tồn tại giữa hai quốc gia trong cái mà nhiều nhà phân tích coi là một hình thức Chiến tranh Lạnh mới.