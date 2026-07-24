Hà Nội: Người dân bất ngờ bị cấm xuất cảnh vì công ty 'ma'

Bị cấm xuất cảnh vì công ty "ma"

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh V.T. cho biết, ngày 14/7, khi làm thủ tục tại sân bay, anh mới bất ngờ phát hiện mình bị cấm xuất cảnh. Trước đó, vào khoảng năm 2023, Công an quận Tây Hồ (cũ) đã từng làm việc với anh này về một công ty mạo danh thông tin cá nhân để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn.

"Thời điểm đó, tôi đã lên cơ quan công an làm việc và viết đơn yêu cầu xác minh thông tin doanh nghiệp. Tuy nhiên, dường như không có đơn vị nào đứng ra giải quyết dứt điểm, hồ sơ bị bỏ ngỏ cho đến khi tôi nhận được thông báo cấm xuất cảnh gần đây", anh V.T. nói.

Về quá trình làm việc với cơ quan chức năng sau khi bị cấm xuất cảnh, anh V.T. cho biết ban đầu anh đến cơ quan thuế làm việc, Thuế Hà Nội hướng dẫn anh về Công an phường, Công an phường phản hồi họ không có trách nhiệm xác minh theo yêu cầu của người dân. Cuối cùng anh V.T. đến Sở Tài chính Hà Nội.

Thông báo tạm hoãn xuất cảnh và đơn trình báo của anh V.T.

Anh V.T. cho biết, tại đây anh cũng gặp một số người 'cùng cảnh ngộ' và được hướng dẫn nộp đơn. Tuy nhiên, Sở Tài chính cho biết họ chỉ có nhiệm vụ tiếp nhận văn bản sau đó gửi sang cơ quan Công an xác minh sẽ phản hồi người dân sau khi nhận được văn bản xác minh từ cơ quan công an.

Anh V.T. cho rằng: Quy trình này đang gây ra nhiều phiền hà cho người dân vì phụ thuộc hoàn toàn vào bên thứ ba. Thực tế có nhiều trường hợp đã chờ đợi vài năm nhưng vẫn không nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào do phía Công an không trả lời hoặc không thực hiện xác minh.

Theo ông N.M.T. (một người dân bị cấm xuất cảnh vì lý do tương tự), việc các đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của ông để mạo danh mở công ty "ma" gây tổn thất lớn cho cá nhân ông và gia đình. Không chỉ bị đảo lộn kế hoạch du lịch, ông còn không thể mở công ty mới do vướng nợ thuế từ các doanh nghiệp mạo danh. Bên cạnh đó, ông cũng không thể vay vốn ngân hàng.

Anh V.T. thì cho rằng: Đây là kẽ hở trong quản lý, dù nhà nước đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở doanh nghiệp, nhưng quy trình lỏng lẻo đã vô tình tiếp tay cho kẻ xấu sử dụng thông tin giả để mua bán hóa đơn, gây thất thoát thuế và thiệt hại cho Nhà nước.

Đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, kể từ ngày 1/7/2025, theo quy định tại Nghị định 168, việc xử lý hồ sơ giả mạo trong đăng ký kinh doanh đã được xác định là một thủ tục hành chính.

Người dân đến Sở Tài chính Hà Nội gửi đơn, xin thông tin doanh nghiệp.

Về quy trình xử lý mạo danh, nếu người dân có văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định rõ việc giả mạo thông tin cá nhân, họ cần nộp hồ sơ theo thủ tục hành chính để cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành thu hồi giấy phép.

Đối với các văn bản phản ánh việc bị mạo danh mà chưa có kết luận, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận và chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Công an. Cơ quan đăng ký kinh doanh đồng thời sẽ có văn bản hướng dẫn người dân liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an để thực hiện xác minh trên cơ sở hồ sơ đã chuyển.

Người dân phải chứng minh mình là nạn nhân của hành vi mạo danh

Trao đổi với PV Tiền Phong, Luật sư Nguyễn Hải Lăng, Công ty Luật Hồng Hạnh Vân Canh cho rằng: Việc một người bị mạo danh đứng tên giám đốc doanh nghiệp, phát sinh nghĩa vụ thuế dẫn đến bị tạm hoãn xuất cảnh, không chỉ dừng lại ở thiệt hại về tài sản mà còn xâm phạm trực tiếp quyền nhân thân, quyền tự do đi lại, danh dự, uy tín và nhiều quyền, lợi ích hợp pháp khác.

Do đó, cơ quan chức năng cần có cơ chế xác minh nhanh để bảo vệ người bị mạo danh, tránh để họ phải gánh chịu những hậu quả pháp lý phát sinh từ hành vi của người khác. Đồng thời, cần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan điều tra và công an xã phường nơi người dân sinh sống, nơi địa bàn công ty "ma" lập trụ sở nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện tội phạm.

Luật sư Nguyễn Hải Lăng, Công ty Luật Hồng Hạnh Vân Canh

Luật sư Lăng khuyến cáo người dân, khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng để thành lập doanh nghiệp hoặc có dấu hiệu bị mạo danh, cần chủ động liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và Cơ quan Cảnh sát điều tra để đề nghị xác minh.

Quá trình này, người dân phải chứng minh mình là nạn nhân của hành vi mạo danh để thành lập doanh nghiệp, chứ không phải chỉ nói rằng "không biết".



Các chứng cứ có thể gồm: Đơn trình bày toàn bộ sự việc gửi đến Công an cửa khẩu nơi ngăn mình xuất cảnh và gửi đến đơn vị ra lệnh hoãn xuất cảnh; Tố giác tội phạm đến cơ quan công an về hành vi sử dụng trái phép thông tin CCCD để đăng ký doanh nghiệp; Giám định chữ ký trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, người dân cần chứng minh không tham gia quản lý, điều hành công ty, ví dụ: Không mở tài khoản ngân hàng của công ty, không ký hóa đơn, hợp đồng, không nhận lợi ích từ hoạt động của công ty...

Luật sư Lăng khẳng định: Việc Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa vào vận hành tối thiểu 5 sàn dữ liệu theo Quyết định số 1308/QĐ-TTg là một định hướng rất tích cực. Tuy nhiên, theo luật sư, các sàn dữ liệu không chỉ phục vụ phát triển kinh tế dữ liệu mà cần được kết nối với dữ liệu dân cư, đăng ký doanh nghiệp và thuế để người dân có thể tra cứu, kiểm soát việc sử dụng thông tin cá nhân, đồng thời có cơ chế cảnh báo khi phát sinh doanh nghiệp hoặc giao dịch bất thường liên quan đến danh tính của mình.

"Nếu thực hiện tốt, đây sẽ là công cụ hữu hiệu không chỉ thúc đẩy thị trường dữ liệu minh bạch mà còn góp phần ngăn chặn tình trạng mạo danh, doanh nghiệp “ma” và hạn chế những hệ lụy pháp lý đối với người dân", Luật sư Nguyễn Hải Lăng chia sẻ.