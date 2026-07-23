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Pháp luật

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Đối tượng truy nã đặc biệt sa lưới sau gần 30 năm lẩn trốn ở nước ngoài

Thu Hiền

TPO - Sau gần 30 năm trốn truy nã về hành vi vận chuyển 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông đã bị Công an Nghệ An bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Lào, Công an tỉnh Xiêng Khoảng và Công an xã Nậm Cắn bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Mùa Nênh Thông (SN 1950, trú xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An) sau gần 30 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/3/1997, tại huyện Kỳ Sơn (cũ), Nghệ An, Mùa Nênh Thông bị phát hiện vận chuyển một ba lô chứa 6,2kg thuốc phiện. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn.

Ngày 7/4/1997, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Mùa Nênh Thông về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

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Đối tượng Mùa Nênh Thông.

Trong gần 30 năm lẩn trốn tại Lào, đối tượng liên tục thay đổi nơi cư trú để tránh sự truy bắt. Khoảng 4 năm đầu, Mùa Nênh Thông sống ẩn náu trong rừng, hoạt động tại khu vực biên giới.

Sau đó, đối tượng đổi tên, nhập quốc tịch Lào, kết hôn với người địa phương và sinh sống trong vùng đồng bào Mông ở tỉnh Xiêng Khoảng - nơi có địa hình hiểm trở, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã kiên trì rà soát, xác minh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Việt Nam và Lào để xác định chính xác nơi ẩn náu của đối tượng.

Sau thời gian đấu tranh, ngày 10/6, tại bản Phôn Sa Vẳn, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào), các lực lượng đã khống chế, bắt giữ thành công Mùa Nênh Thông, khép lại hành trình gần ba thập kỷ lẩn trốn.

Thu Hiền
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