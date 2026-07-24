Bộ đội Biên phòng TPHCM tri ân gia đình liệt sĩ

TPO - Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, nhấn mạnh, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã góp phần làm nên độc lập, tự do của dân tộc, là nền tảng để các thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ngày 24/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức họp mặt thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ đang công tác trong đơn vị nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Hoạt động nhằm thiết thực tri ân các Anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và thể hiện sự quan tâm của đơn vị đối với cán bộ, quân nhân có thân nhân là liệt sĩ hoặc đang trực tiếp thờ cúng liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, nhấn mạnh, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã góp phần làm nên độc lập, tự do của dân tộc, là nền tảng để các thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Tiến

Đại tá Thăng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các gia đình liệt sĩ, đồng thời ghi nhận, biểu dương những cán bộ, quân nhân là thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ luôn phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM vững mạnh toàn diện.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã trao những phần quà tri ân tới thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ đang công tác trong đơn vị, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với các gia đình có công với cách mạng; đồng thời động viên các cá nhân tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.