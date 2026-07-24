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Pháp luật

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Xác minh clip cô gái cầm gạch ném vào nhà dân ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 24/7, Công an phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM cho biết đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái cầm gạch ném nhiều lần vào nhà dân trên địa bàn.

Trước đó, đoạn clip được người dùng mạng xã hội đăng tải và nhanh chóng lan truyền. Qua tìm hiểu ban đầu, vụ việc xảy ra tại một căn nhà nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh.

Hình ảnh trong clip cho thấy một cô gái đi bộ trong hẻm, sau đó dừng lại nhặt một viên gạch ở ven đường, rồi tiến đến trước cửa một căn nhà, ném viên gạch vào bên trong.

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Hình ảnh cô gái đi bộ rồi nhặt cục gạch ven đường ném vào nhà dân.

Sau khoảng ba lần thực hiện hành vi trên, cô gái dừng lại và sử dụng điện thoại. Hiện chưa rõ vụ việc có gây thiệt hại về tài sản hoặc khiến người trong nhà bị thương hay không.

Đáng chú ý, nội dung đăng tải kèm đoạn clip đề cập tên của một người được cho là á hậu tại một cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, danh tính cô gái trong clip chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Công an phường Cầu Ông Lãnh cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành xác minh những người liên quan, đồng thời làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng mạng xã hội không suy diễn hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến danh tính cá nhân, nhằm tránh gây ảnh hưởng đến những người liên quan.

Nguyễn Dũng
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