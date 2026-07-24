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Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Trường Phong

TPO - Sáng 24/7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại phường Đống Đa.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Lê Tuấn Định thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, nhiệm kỳ 2025 – 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Tuấn Định. Ảnh: PV.

Ông Lê Tuấn Định sinh năm 1977, quê quán TP Hà Nội. Ông có nhiều năm công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội, từng giữ chức phó giám đốc sở (11/2016 - 3/2021). Ông cũng có thời gian làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Đống Đa (cũ) trong thời gian từ 3/2021 - 6/2025. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025, ông là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa (mới).

Trước đó, tháng 4/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định phân công ông Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa, đại biểu Quốc hội khóa XVI, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công đến công tác tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội để giữ chức Đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XVI.

Trường Phong
#Hà Nội #Công tác cán bộ #Nhân sự Hà Nội #Bí thư phường Đống Đa

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