Agribank thắp lửa tri ân trên miền đất lửa

Trong dòng chảy của ký ức dân tộc, Quảng Trị luôn mang một vị trí đặc biệt. Mảnh đất từng oằn mình dưới bom đạn chiến tranh, nơi mỗi dòng sông, mỗi ngọn đồi, mỗi tấc đất đều ghi dấu những hy sinh lớn lao, đã trở thành biểu tượng của ý chí quật cường và lòng yêu nước. Trở về Quảng Trị trong những ngày tháng Bảy vì thế không chỉ là một chuyến đi, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, với những giá trị làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Tri ân bằng những việc làm thiết thực

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung tổ chức Hành trình "Về địa chỉ đỏ" và "Hướng về biển đảo" tại tỉnh Quảng Trị.

Chuỗi hoạt động tri ân, an sinh xã hội và hướng về biển đảo của Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, mà còn góp phần bồi đắp trách nhiệm của mỗi cán bộ, người lao động đối với cộng đồng, quê hương và đất nước.

Đoàn công tác Văn phòng Agribank miền Trung thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Hành trình bắt đầu tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị - những địa danh đã trở thành biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Giữa không gian tĩnh lặng của những hàng bia trắng, những vòng hoa đỏ thắm và làn khói hương nghi ngút, thời gian như chậm lại. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, mỗi thành viên trong đoàn dành phút mặc niệm thành kính, bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đối với những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn công tác của Văn phòng Agribank miền Trung đến thăm chính quyền Đặc khu Cồn Cỏ.

Những nén hương được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ quá khứ, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối truyền thống bằng những việc làm cụ thể trong lao động, cống hiến và phụng sự xã hội. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của những hành trình về nguồn - để lịch sử không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà còn được tiếp nối bằng hành động.

Rời những "địa chỉ đỏ", đoàn công tác đến xã Hiếu Giang thăm hỏi các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tại đây, 30 phần quà được trao tận tay các gia đình; với những trường hợp già yếu, neo đơn hoặc không thể đến tham dự, đoàn trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, động viên.

Mỗi phần quà không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm tình cảm sẻ chia đối với những số phận vẫn đang mang trên mình những di chứng chiến tranh kéo dài qua nhiều thế hệ.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của không ít gia đình. Bởi vậy, sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng không chỉ góp phần xoa dịu mất mát mà còn tiếp thêm nghị lực để họ vững tin vươn lên trong cuộc sống.

Ông Trần Hữu Trinh - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và đoàn công tác thăm gia đình bà Trần Thì Dừng (xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị), gia đình có 4 người con bị chất độc màu da cam.

Tiếp sức cho sự nghiệp gieo chữ nơi đầu sóng

Nếu Quảng Trị là miền đất của ký ức thì đảo Cồn Cỏ là biểu tượng của ý chí kiên cường nơi đầu sóng.

Giữa trùng khơi, hòn đảo nhỏ vẫn ngày đêm vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Tại đây, đoàn công tác đã thăm hỏi, trao tặng những phần quà ý nghĩa tới chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên đảo; đồng thời dâng hương tại Đài tưởng niệm Đồi 37, tham dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Cồn Cỏ và tìm hiểu những dấu ấn lịch sử của hòn đảo anh hùng.

Ông Nguyễn Tiến Trường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng miền Trung chia sẻ: Mỗi chuyến đi đến biển đảo không chỉ mang theo tình cảm từ đất liền mà còn góp phần vun đắp niềm tin, củng cố sự gắn kết giữa hậu phương với những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bởi chủ quyền biển, đảo không chỉ được gìn giữ bằng ý chí của những người lính nơi đầu sóng mà còn bằng sự đồng hành, sẻ chia của cả cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của Văn phòng Agribank miền Trung cũng đã trao tặng Trường Mầm non Hoa Phong Ba các trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt và vui chơi với tổng trị giá 30 triệu đồng. Dịp này, ông Nguyễn Tiến Trường còn trao tặng nhà trường sáu bảng viết điện tử từ nguồn kinh phí cá nhân.

Ông Trần Xuân Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ cho biết giữa điều kiện còn nhiều khó khăn nơi đảo xa, những món quà ấy mang ý nghĩa nhiều hơn giá trị vật chất. Đó là sự động viên đối với những thầy, cô giáo đang bền bỉ bám trường, bám lớp; là niềm tin gửi gắm vào thế hệ tương lai đang lớn lên giữa biển trời quê hương.

Ông Trần Hữu Trinh - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và đoàn công tác thăm gia đình bà Trần Thì Dừng (xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị), gia đình có 4 người con bị chất độc màu da cam.

Khép lại hành trình trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng, điều còn đọng lại không chỉ là những vòng hoa thành kính trước anh linh các liệt sĩ, những món quà nghĩa tình hay những cuộc gặp gỡ xúc động nơi đảo xa. Quan trọng hơn cả là sự tiếp nối của một mạch nguồn truyền thống được gìn giữ bằng nhận thức, được lan tỏa bằng hành động và được bồi đắp bằng trách nhiệm.

Theo ông Nguyễn Tiến Trường, Agribank không chỉ thực hiện sứ mệnh của một ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mà còn luôn gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", gắn trách nhiệm xã hội với hành trình phát triển.

Mỗi hoạt động hướng về cộng đồng, mỗi chuyến đi về nguồn và mỗi nghĩa cử sẻ chia đều góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp thêm niềm tin vào những giá trị tốt đẹp đang được gìn giữ và lan tỏa trong dòng chảy phát triển của đất nước.