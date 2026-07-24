Phụ nữ Quân đội lan tỏa nghĩa tình trên hành trình tri ân

TPO - Từ những ngọn nến tri ân trên mảnh đất Vị Xuyên lịch sử đến các "địa chỉ đỏ" ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi, hành trình tháng Bảy của Ban Phụ nữ Quân đội năm nay được nối dài bằng nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Những chuyến đi của lòng biết ơn

Mỗi độ tháng Bảy, những hành trình tri ân lại nối dài trên khắp mọi miền đất nước. Với Ban Phụ nữ Quân đội, hành trình ấy không dừng lại ở một địa phương hay một hoạt động đơn lẻ, mà được tiếp nối bằng nhiều chương trình hướng về những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội cùng các đại biểu tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tháng 7/2026. Ảnh: Nguyễn Minh

Sau khi tham gia Lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật "Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông" tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang), Ban Phụ nữ Quân đội tiếp tục phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức chuỗi hoạt động tri ân tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong tháng 7/2026.

Hành trình ấy đi qua những "địa chỉ đỏ", những nghĩa trang liệt sĩ, khu chứng tích lịch sử và những mái nhà có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách - nơi ký ức về chiến tranh vẫn còn hiện hữu qua từng con người, từng câu chuyện.

Theo Đại tá Phan Ái Xuân - Phó Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, chuỗi hoạt động được triển khai không chỉ để tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quân.

Lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội và các đơn vị trao quà tặng gia đình chính sách ở Tuyên Quang.

"Mỗi chuyến đi là một dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội hiểu sâu sắc hơn những hy sinh, mất mát mà các thế hệ cha anh đã trải qua. Từ sự tri ân ấy, chúng tôi mong muốn mỗi người tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực", Đại tá Phan Ái Xuân chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình tại địa bàn Quân khu 5, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Khu chứng tích Sơn Mỹ; thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng cộng 300 suất quà với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng đã được Ban Phụ nữ Quân đội và các cơ quan, đơn vị đồng hành trao tặng, góp phần động viên các gia đình có công với cách mạng và lan tỏa nghĩa cử tri ân trong cộng đồng.

Tiếp nối truyền thống

Nếu những nghĩa trang liệt sĩ và các khu chứng tích lịch sử nhắc nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc, thì những cuộc gặp trong hành trình tri ân lại giúp câu chuyện về sự hy sinh hiện lên gần gũi qua từng số phận, từng cuộc đời.

Ở tuổi 98, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh (ở thôn Bích An, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng) là chứng nhân của gần một thế kỷ lịch sử. Chồng và người con trai duy nhất của mẹ đều anh dũng hy sinh vì Tổ quốc vào năm 1965 và 1978. Bản thân mẹ từng nuôi giấu cán bộ, bị địch bắt giam, tra tấn nhưng vẫn một lòng son sắt với cách mạng.

Các hoạt động tri ân thiết thực tại địa bàn Quân khu 5 của Ban Phụ nữ Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 5 và các đơn vị đồng hành.

Theo Trung tá Lê Thị Hồng Vân - Trợ lý Phụ nữ (Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 5), đến thăm mẹ Minh trong những ngày tháng Bảy tri ân, mỗi thành viên trong đoàn công tác đều không giấu được niềm xúc động.

“Nắm đôi bàn tay gầy guộc đã hằn sâu dấu vết thời gian, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Cuộc đời của mẹ là minh chứng cho những hy sinh thầm lặng của biết bao gia đình Việt Nam trong chiến tranh khốc liệt với biết bao máu xương đã đổ xuống cho đất nước trường tồn”, Trung tá Lê Thị Hồng Vân tâm sự.

Rời ngôi nhà của mẹ Nguyễn Thị Minh, đoàn công tác tiếp tục đến thăm nữ thương binh hạng 1/4 Từ Thị Đổng (84 tuổi, ở xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi). Dẫu tuổi đã cao và mang trên mình thương tật chiến tranh, bà Đổng vẫn bình thản kể về những năm tháng tuổi trẻ băng rừng, vượt suối, đối mặt với bom đạn để hoàn thành nhiệm vụ.

Những câu chuyện được bà Đổng kể bằng giọng nói nhẹ nhàng, không bi lụy, nhưng đủ để mỗi thành viên trong đoàn cảm nhận sâu sắc những hy sinh, gian khổ của một thế hệ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc với ý chí kiên cường.

Câu chuyện của nữ thương binh 1/4 Từ Thị Đổng đã truyền động lực cống hiến cho những nữ quân nhân hôm nay.

Xác định công tác tri ân không chỉ dừng lại ở các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Phụ nữ Quân đội còn triển khai nhiều nội dung hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo Đại tá Phan Ái Xuân - Phó Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ, tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa và phối hợp thu thập thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được xác định là những phần việc thiết thực để cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống, trách nhiệm đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

"Tri ân không chỉ là những hoạt động trong tháng Bảy mà cần trở thành việc làm thường xuyên. Điều quan trọng nhất là tiếp tục chăm lo người có công, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ để đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn luôn được gìn giữ và lan tỏa”, Phó Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội nhấn mạnh.