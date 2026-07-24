Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc mưa lớn đỉnh điểm

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ sáng nay (24/7) đến chiều mai là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm. Thanh Hóa, Nghệ An từ chiều nay cũng đón mưa lớn. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm.

Đêm qua và sáng sớm nay (24/7), rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên cao đã gây mưa vừa, mưa to đến rất to ở miền Bắc.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23/7 đến 3 giờ ngày 24/7 có nơi trên 60mm như tại trạm Bản Công (Lào Cai) 62mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 80.2mm, Phú Lộc (Phú Thọ) 76.7mm, Thái Học (Cao Bằng) 66.4mm, Phình Hồ (Quảng Ninh) 66.2mm.

Dự báo từ sáng 24/7 đến chiều 25/7, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc hôm nay từ 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Dự báo từ ngày 26-30/7, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, đêm và sáng sớm, cục bộ có mưa to. Nắng nóng chưa có dấu hiệu xuất hiện.

mua 1805.jpg
Miền Bắc mưa lớn đỉnh điểm từ sáng nay đến chiều mai (25/7).

Thanh Hóa - Nghệ An ngày ít mưa, từ chiều nay đến ngày 25/7 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Hà Tĩnh đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, riêng chiều tối và đêm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối và đêm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều tối và đêm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bản đồ mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ hymetnet.gov.vn. Các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực có tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông #lũ quét #sạt lở đất #thời tiết miền Bắc #Thời tiết miền Trung #miền Bắc mưa lớn #áp thấp #dự báo thời tiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe