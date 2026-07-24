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Thái Nguyên:

Cháy xưởng kính, khói bốc cao nghi ngút

Thanh Hiếu

TPO - Khoảng 10h ngày 24/7, lực lượng chức năng nhận được thông tin báo cháy tại một xưởng kính trên đường Thống Nhất (phường Quyết Thắng), khói bốc cao nghi ngút.

Sáng ngày 24/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Mai Hải Trung, Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đám cháy tại xưởng kính trên địa bàn phường.

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Hiện trường vụ cháy

Theo đó, khoảng 10h ngày 24/7, lực lượng chức năng nhận được thông tin báo cháy tại một xưởng kính trên đường Thống Nhất (phường Quyết Thắng), khói bốc cao nghi ngút.

Ngay lập tức, chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân tự vệ, an ninh cơ sở phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Thái Nguyên) tiến hành cứu hộ, ngăn cháy lan.

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Hiện trường vụ cháy

Theo ông Trung, đến khoảng 10h30, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Vụ việc không có thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân vụ cháy là chập điện.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Thanh Hiếu
#Cháy xưởng kính #Phường Quyết Thắng #Tỉnh Thái Nguyên #Chập điện gây cháy

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