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Xã hội

Xúc động lễ tri ân trên 'tọa độ lửa' Ngã ba Đồng Lộc

Hoài Nam

TPO - Lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật "Khoảng trời con gái" tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã tái hiện những năm tháng hào hùng, tri ân các anh hùng liệt sĩ và lan tỏa giá trị lịch sử đến thế hệ trẻ.

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Tối 23/7, tại Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh và Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật "Khoảng trời con gái".
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Dự chương trình có đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4 cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và đông đảo Nhân dân.
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Chương trình hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ﻿ (27/7/1947 - 27/7/2026), 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc và 58 năm Ngày hy sinh của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
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Ban Tổ chức đã trao 30 suất quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng như lời tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước.
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Điểm nhấn của đêm tri ân là vở kịch hát dân ca ví, giặm "Khoảng trời con gái" do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn. Bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc cùng những làn điệu dân ca mộc mạc, vở diễn tái hiện hình ảnh 10 cô gái thanh niên xung phong tuổi đời mười tám, đôi mươi, mang trong mình khát vọng cống hiến, kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn để giữ cho mạch máu giao thông luôn thông suốt.
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Nhiều khán giả đã không giấu được xúc động trước những phân cảnh khắc họa tình đồng đội, tình yêu quê hương đất nước và sự hy sinh cao cả của các nữ thanh niên xung phong.
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Hàng trăm người dân, cựu thanh niên xung phong, thương binh, đoàn viên thanh niên và du khách có mặt tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc để tham dự lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật "Khoảng trời con gái".
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Giữa không gian linh thiêng của Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, các đại biểu, cựu thanh niên xung phong, thương binh, đoàn viên, thanh niên và người dân cùng thắp những ngọn nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
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Trong ảnh bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh và chị Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
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Đêm tri ân﻿ tại Ngã ba Đồng Lộc cũng là dịp để thế hệ trẻ tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ và tiếp nối những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc.

Ngã ba Đồng Lộc, thuộc xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nằm trên tuyến đường Trường Sơn huyết mạch, là điểm giao thông chiến lược kết nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, nhằm cắt đứt tuyến chi viện, không quân Mỹ đã đánh phá khu vực này 1.863 lần với gần 50.000 quả bom các loại, biến Đồng Lộc thành "tọa độ lửa". Dưới mưa bom bão đạn, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và lực lượng thanh niên xung phong vẫn kiên cường bám trụ, bảo đảm mạch máu giao thông luôn thông suốt. Sự hy sinh anh dũng của nhiều cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là 10 nữ thanh niên xung phong đã làm nên huyền thoại bất tử ở Ngã ba Đồng Lộc.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc #Tri ân liệt sĩ #Ngã ba Đồng Lộc #thanh niên xung phong #Khoảng trời con gái

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