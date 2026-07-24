Xúc động lễ tri ân trên 'tọa độ lửa' Ngã ba Đồng Lộc

TPO - Lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật "Khoảng trời con gái" tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã tái hiện những năm tháng hào hùng, tri ân các anh hùng liệt sĩ và lan tỏa giá trị lịch sử đến thế hệ trẻ.
Điểm nhấn của đêm tri ân là vở kịch hát dân ca ví, giặm "Khoảng trời con gái" do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn. Bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc cùng những làn điệu dân ca mộc mạc, vở diễn tái hiện hình ảnh 10 cô gái thanh niên xung phong tuổi đời mười tám, đôi mươi, mang trong mình khát vọng cống hiến, kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn để giữ cho mạch máu giao thông luôn thông suốt.
Nhiều khán giả đã không giấu được xúc động trước những phân cảnh khắc họa tình đồng đội, tình yêu quê hương đất nước và sự hy sinh cao cả của các nữ thanh niên xung phong.
Hàng trăm người dân, cựu thanh niên xung phong, thương binh, đoàn viên thanh niên và du khách có mặt tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc để tham dự lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật "Khoảng trời con gái".
Giữa không gian linh thiêng của Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, các đại biểu, cựu thanh niên xung phong, thương binh, đoàn viên, thanh niên và người dân cùng thắp những ngọn nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Trong ảnh bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh và chị Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
Ngã ba Đồng Lộc, thuộc xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nằm trên tuyến đường Trường Sơn huyết mạch, là điểm giao thông chiến lược kết nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, nhằm cắt đứt tuyến chi viện, không quân Mỹ đã đánh phá khu vực này 1.863 lần với gần 50.000 quả bom các loại, biến Đồng Lộc thành "tọa độ lửa". Dưới mưa bom bão đạn, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và lực lượng thanh niên xung phong vẫn kiên cường bám trụ, bảo đảm mạch máu giao thông luôn thông suốt. Sự hy sinh anh dũng của nhiều cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là 10 nữ thanh niên xung phong đã làm nên huyền thoại bất tử ở Ngã ba Đồng Lộc.