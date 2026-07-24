Xúc động lễ tri ân trên 'tọa độ lửa' Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc, thuộc xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nằm trên tuyến đường Trường Sơn huyết mạch, là điểm giao thông chiến lược kết nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, nhằm cắt đứt tuyến chi viện, không quân Mỹ đã đánh phá khu vực này 1.863 lần với gần 50.000 quả bom các loại, biến Đồng Lộc thành "tọa độ lửa". Dưới mưa bom bão đạn, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và lực lượng thanh niên xung phong vẫn kiên cường bám trụ, bảo đảm mạch máu giao thông luôn thông suốt. Sự hy sinh anh dũng của nhiều cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là 10 nữ thanh niên xung phong đã làm nên huyền thoại bất tử ở Ngã ba Đồng Lộc.