Trở lại 'toạ độ lửa' Ngã ba Đồng Lộc

TPO - Từng là “tọa độ lửa'' hứng chịu nhiều bom đạn, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) nay lưu giữ nhiều phương tiện, vũ khí gắn với chiến công năm xưa.
Tiêu biểu trong số đó là xe tải ZIL-157, dòng xe đa năng có tải trọng 2,5 tấn, từng đảm nhiệm nhiệm vụ chở bộ đội và vận chuyển hàng hóa ra chiến trường.
Trong ảnh là xe máy ủi, phương tiện từng được sử dụng để san lấp và mở đường trong thời chiến. Một phương tiện khác là xe ủi C100, do Anh hùng Uông Xuân Lý điều khiển, được sử dụng để san lấp hố bom, xử lý bom nổ chậm, góp phần đảm bảo thông tuyến giao thông.