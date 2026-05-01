Trở lại 'toạ độ lửa' Ngã ba Đồng Lộc

Hoài Nam

TPO - Từng là “tọa độ lửa'' hứng chịu nhiều bom đạn, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) nay lưu giữ nhiều phương tiện, vũ khí gắn với chiến công năm xưa.

Từng được mệnh danh là “vùng đất chết”, Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) là tuyến giao thông huyết mạch nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
Ngã ba Đồng Lộc bị đánh phá ác liệt nhất vào năm 1968. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, vùng đất này phải hứng chịu gần 50.000 quả bom các loại, bình quân mỗi mét vuông đất gánh trên 3 quả bom.
Đặc biệt, giữa mưa bom bão đạn, hàng ngàn chiến sĩ, thanh niên xung phong và người dân vẫn bám trụ, san lấp hố bom, giữ thông tuyến đường ra tiền tuyến. Nhiều người đã hy sinh, trong đó có 10 nữ thanh niên xung phong Tiểu đội 4, Đại đội 552, ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ, góp phần giữ vững mạch giao thông huyết mạch.
Hiện nay, Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc đã trở thành Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt, lưu giữ gần 1.000 hiện vật chiến tranh. Trong đó, nhiều phương tiện, vũ khí từng trực tiếp phục vụ chiến đấu được trưng bày ngoài trời, thu hút đông đảo du khách tham quan.
Tiêu biểu trong số đó là xe tải ZIL-157, dòng xe đa năng có tải trọng 2,5 tấn, từng đảm nhiệm nhiệm vụ chở bộ đội và vận chuyển hàng hóa ra chiến trường.
Cùng với đó là xe GAZ-63, từng được Anh hùng lực lượng vũ trang Đoàn Minh Nguyệt điều khiển chở lương thực, vũ khí vượt qua trọng điểm Đồng Lộc an toàn năm 1968.
Khẩu pháo xạ được bộ đội ta sử dụng chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc.
Trong ảnh là xe máy ủi, phương tiện từng được sử dụng để san lấp và mở đường trong thời chiến. Một phương tiện khác là xe ủi C100, do Anh hùng Uông Xuân Lý điều khiển, được sử dụng để san lấp hố bom, xử lý bom nổ chậm, góp phần đảm bảo thông tuyến giao thông.
Từ một trọng điểm đánh phá ác liệt bậc nhất trên tuyến chi viện Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, nơi từng được coi là “tọa độ lửa”, Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc đã được bảo tồn, tôn tạo, trở thành không gian tưởng niệm thiêng liêng và giàu ý nghĩa giáo dục truyền thống.
Những ngày này, đông đảo du khách đã về Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, tập trung chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, đồng thời sắp xếp lại các không gian dâng hương và tham quan theo hướng khoa học, bảo đảm tính trang nghiêm nhưng vẫn thuận tiện cho du khách. Dịp 30/4 năm nay, khu di tích dự kiến đón khoảng 5.000 lượt khách về dâng hương, tri ân. Dù lượng khách tăng cao, công tác tổ chức vẫn được triển khai chặt chẽ, an toàn, chu đáo, nhằm mang đến cho mỗi du khách những trải nghiệm trọn vẹn và ý nghĩa khi về với Ngã ba Đồng Lộc.

