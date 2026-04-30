Khinh khí cầu nhuộm rực trời vùng biển

TPO - Rất đông du khách đổ về Quảng trường Nghinh Phong (phường Tuy Hòa, thuộc tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) dịp lễ 30/4 – 1/5 để chiêm ngưỡng khinh khí cầu rực rỡ, nhuộm sáng bầu trời vùng biển.
Thời điểm du khách tập trung đông nhất là vào sáng sớm và chiều tối. Khi ấy, những khinh khí cầu nhiều màu sắc nổi bật trên nền biển xanh, cát trắng, hòa cùng ánh nắng dịu của bình minh và hoàng hôn, tạo nên khung cảnh rực rỡ, ấn tượng.
Ngày hội khinh khí cầu thu hút rất đông du khách đến chiêm ngưỡng. Du khách Nguyễn Ngọc Duyên (đến từ TP Hồ Chí Minh) cho biết, chị tranh thủ kỳ nghỉ lễ đến Tuy Hòa du lịch và may mắn trùng dịp diễn ra hoạt động khinh khí cầu. Chị ấn tượng khi được ngắm khinh khí cầu bay trên nền trời có biển xanh, tạo nên khung cảnh rực rỡ, lung linh. Ảnh: Thảo Quyên