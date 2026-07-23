Tuổi trẻ An Giang thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

TPO - Tối 22/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang), các đoàn viên, thanh niên, cùng cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ công an, thân nhân liệt sĩ tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Chương trình thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc do Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp cùng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), Công an tỉnh An Giang tổ chức, nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và khơi dậy tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ.

Tham dự buổi lễ có hơn 500 đại biểu là cựu chiến binh, thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang và Quân khu 9.

Các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa và thắp nến tại từng phần mộ, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phan Duy Bằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, lễ thắp nến tri ân được Đoàn tổ chức thường niên. Qua đó bày tỏ lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Đồng thời, đây cũng là hoạt động góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Theo anh Bằng, nhiều năm qua, tuổi trẻ địa phương luôn duy trì hiệu quả các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" bằng nhiều việc làm thiết thực, như chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi gia đình chính sách, hỗ trợ người có công, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Những hoạt động này góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bồi đắp bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của đoàn viên, thanh niên.

Anh Phan Duy Bằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang phát biểu tại lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Công an tỉnh An Giang cùng đoàn viên, thanh niên các lực lượng bày tỏ quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước; tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo, xung kích, tình nguyện; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ khi Tổ quốc và Nhân dân cần, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang - anh Phan Duy Bằng cùng Bí thư Đảng ủy phường Thới Sơn - Nguyễn Văn Tứ trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 30 phần quà tặng các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc hiện là nơi yên nghỉ của hơn 9.000 liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia và trong nước. Mới đây, nghĩa trang tiếp nhận thêm 235 hài cốt liệt sĩ được quy tập, tiếp tục khẳng định sự tri ân, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Đại biểu và tuổi trẻ An Giang thắp nến tri ân tại từng phần mộ liệt sĩ.